宝马氢动力车在日本启动路测：丰田提供部分技术，充氢 3 分钟能跑 500 公里

IT之家 7 月 26 日消息，据日本共同社 7 月 26 日报道，宝马汽车于 25 日宣布在日本启动了氢燃料电池车的实证试验。

参与本次试验的车型是宝马 iX5 Hydrogen，其燃料电池系统的部分技术由丰田提供。该车型可在 3 分钟左右将氢气装填完毕，并获得约 500 公里的行驶里程。本次试验的目的，在于通过“多种多样的技术”实现汽车去碳化，而非仅仅依靠纯电动汽车。

▲ 资料图片，图源宝马

据报道，宝马汽车计划到年底前在北海道、仙台、神户、福冈等多地公路上进行路测，并与地方政府、大学合作，将试验中积累的经验用于产品开发。

IT之家此前报道，日本政府 6 日在相关阁僚会议上决定修订《氢基本战略》。新战略显示，今后 15 年间，日本政府和民间将合计投资 15 万亿日元，推进完善氢能供应链。

氢气因燃烧时不排放二氧化碳而被视作下一代清洁能源，日本政府计划将氢能作为火力发电站和燃料电池车（FCV）的主要燃料使用。此外，日本政府还希望支持推广以氢为原料的氨和合成燃料产业的发展。

宝马是看好氢燃料电池潜力的几家汽车公司之一，其他公司包括丰田和现代，但特斯拉 CEO 马斯克不看好这种能源，其曾在推特上说，“燃料电池 = 傻瓜式销售”、“氢气的傻瓜式销售毫无意义”，他还将其描述为“我所能想象的最愚蠢的能源储存”。

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