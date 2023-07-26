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首页 > IT资讯>苹果

消息称苹果 15 英寸 MacBook Air 笔记本需求低于预期

2023/7/26 22:23:26 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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IT之家 7 月 26 日消息，据 DigiTimes 报道，苹果供应链内部消息人士称，市场对新款 15 英寸 MacBook Air 的需求“弱于预期”，7 月份 15 英寸 MacBook Air 出货量比最初预计减少了 50%。消息人士表示，由于这种“糟糕的开局”，苹果的一些供应商已经被要求减少 15 英寸 MacBook Air 的出货量。

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▲ 图源 苹果官网

15 英寸 MacBook Air 于上月在 WWDC 上推出，起售价为 1299 美元（IT之家备注：当前约 9275 元人民币）。该机具有与 13 英寸型号相同的设计和 M2 芯片，但配备更大的显示屏和两个额外的扬声器，这是苹果首次为 MacBook Air 提供 15 英寸显示屏，此前只有 13 英寸和已经停产的 11 英寸版本。

目前还不清楚 15 英寸 MacBook Air 的需求是否达到了苹果内部的预期，该公司将于 8 月 3 日公布本财年三季度财报，届时可能会分享一些关于笔记本电脑的评论。本季度苹果推出的其他新 Mac 产品包括规格提升的 Mac Studio 和 Mac Pro 机型。

报道还表示，MacBook 供应链正期待新 MacBook Pro 的“即将发布”，但没有提供任何额外的细节。此前有消息称，苹果计划在今年晚些时候发布一款配备 M3 芯片的新 13 英寸 MacBook Pro。外界普遍预计，M3 芯片将采用台积电的 3nm 工艺制造，与现有的 5nm M2 芯片相比，性能和能效将得到显著提升。

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关键词：苹果Macbook Air

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