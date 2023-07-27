美初创公司称推出革命性“永久”电池，在地球实现太空技术的大规模应用

IT之家 7 月 27 日消息，据 CBSnews 报道，一家位于旧金山湾区的初创公司 EnerVenue，宣布了一项革命性的“永久”电池技术，能够有效地储存可再生能源，如风能和太阳能。

该公司的首席执行官 Jorg Heinemann 表示，“这基本上是无所不能的电池”。这种电池使用了镍氢技术，该技术已经在太空领域使用了近 50 年，为卫星、哈勃望远镜甚至国际空间站提供了太阳能。但是在地球上大规模应用这种技术一直面临着高昂的成本和技术难题。直到几年前，该公司的创始人、前斯坦福大学的研究员 Yi Cui 发现了一种巧妙的方法，大幅降低了这种电池的制造成本。而且，镍是一种在地球上广泛存在的元素，不像锂那样稀缺。

据悉，EnerVenue 公司的电池有许多优势。首先，其寿命非常长。Heinemann 称：“我们的电池，不像锂离子电池，不像其他任何东西，实际上可以永久使用。” 他解释说，这种电池可以充放电 30,000 次，每天充放电三次，能用 30 年，“从实际意义上讲，这是一种永久电池。”其次，这种电池非常安全。锂离子电池存在着起火和爆炸的风险，而 EnerVenue 公司称他们的电池经过了严格的安全标准测试，没有发生任何起火、爆炸或有毒气体释放的现象。即使在极端情况下，这种电池也只会释放出蒸汽。第三，这种电池非常灵活，可以快速或慢速地充放电，可以适应各种恶劣的环境条件，并且几乎不需要维护，可以固定在架子上、堆叠起来或储存在集装箱里。可以用于电网、商业场所，甚至有望未来用于家庭。Heinemann 说，“我们的电池可以放在地板下、房屋的爬行空间或阁楼里，任何通风的地方都可以。”

目前，美国各地的公用事业公司正在测试这种电池。IT之家注意到，EnerVenue 公司还在肯塔基州建造了第二个更大的工厂，以应对预期的需求。

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