消息称特斯拉 Cybertruck 电动皮卡电池容量最大可达 232kWh

IT之家 7 月 26 日消息，持续关注特斯拉的推特博主 @Troyteslike 于 7 月 22 日对特斯拉电动皮卡 Cybertruck 的电池规格进行估算，从而推算出该车有望提供的最大电池容量。

根据特斯拉在官网公布的 Cybertruck 有关数据，第一代 4680 电池的能量密度为 229Wh/kg，第二代 4680 电池的能量密度则提升至 252Wh/kg，Troyteslike 以该车在时速 65.5 英里每小时（105 公里每小时）状态下匀速行驶作为条件，估算出该车的能耗约为每公里 355Wh。

随后，该博主还假设了“23% 的能量通过动能回收可被重复使用”的情况，得出结论如下：

若电池容量为 120kWh，则 Cybertruck 拥有 259 英里（417 公里）的续航

若电池容量为 160kWh，则 Cybertruck 拥有 345 英里（555 公里）的续航

而几年前特斯拉在宣布推出 Cybertruck 时，曾暗示会有 250 英里（约 402.34 公里）、超过 300 英里（约 482.8 公里）、超过 500 英里（约 804.67 公里）三种续航版本车型。

由此可得，若特斯拉“希望这款车能提供 300-350 英里的最大续航里程”，那么 Cybertruck 配备的动力电池容量需达到 Model Y 长续航版车型的两倍左右（IT之家注：当前国内在售 Model Y 车型长续航版电池容量约为 78.4kWh）。

但是这还没完，据外媒 insideevs 报道，若按照特斯拉官方宣称的最大 500 英里（805 公里）续航来算，那么 Cybertruck 的最大电池容量可达 232kWh。这同时也意味着该车将成为市面上电池容量最大的纯电动汽车之一。

IT之家此前报道，根据特斯拉在第二季度财报电话会议上透露的一些技术细节，备受期待的 Cybertruck 电动皮卡将使用一种更先进、能量密度更高的 4680 电池版本，4680 电池单元此前已经用于在得克萨斯州工厂生产的 Model Y。

特斯拉的动力总成和能源工程高级副总裁 Drew Baglino 表示，得克萨斯州的 Cybertruck 4680 电池单元相比目前生产的电池单元，能量密度提高了 10%。他说，这是通过“工艺和机械设计优化”实现的。

此外，关于特斯拉的 4680 电池还有更多好消息。Drew Baglino 称，由于 4680 电池生产线的良率改善取得了“显著进展”，得克萨斯州工厂在第二季度相比第一季度，电池单元产量增加了 80%，电池 COGS（销售成本）也降低了 25%。此外，Baglino 还提醒特斯拉投资者，得克萨斯州的 4680 团队上个月已经生产了 1000 万个电池单元。

至于 Cybertruck，特斯拉声称已经在得克萨斯州超级工厂开始了初步生产 ，其动力总成规格和价格仍然未知。特斯拉称，该车的首批交付将在今年开始。根据众包数据追踪器信息显示，截至 2023 年 7 月 22 日，特斯拉 Cybertruck 皮卡订单量达到 1943876 辆，相当于预购收入超过 1.94 亿美元。

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