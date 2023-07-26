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首页 > 智车之家>新能源汽车

消息称特斯拉 Cybertruck 电动皮卡电池容量最大可达 232kWh

2023/7/26 16:07:46 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 26 日消息，持续关注特斯拉的推特博主 @Troyteslike 于 7 月 22 日对特斯拉电动皮卡 Cybertruck 的电池规格进行估算，从而推算出该车有望提供的最大电池容量。

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根据特斯拉在官网公布的 Cybertruck 有关数据，第一代 4680 电池的能量密度为 229Wh/kg，第二代 4680 电池的能量密度则提升至 252Wh/kg，Troyteslike 以该车在时速 65.5 英里每小时（105 公里每小时）状态下匀速行驶作为条件，估算出该车的能耗约为每公里 355Wh

随后，该博主还假设了“23% 的能量通过动能回收可被重复使用”的情况，得出结论如下：

  • 若电池容量为 120kWh，则 Cybertruck 拥有 259 英里（417 公里）的续航

  • 若电池容量为 160kWh，则 Cybertruck 拥有 345 英里（555 公里）的续航

而几年前特斯拉在宣布推出 Cybertruck 时，曾暗示会有 250 英里（约 402.34 公里）、超过 300 英里（约 482.8 公里）、超过 500 英里（约 804.67 公里）三种续航版本车型

由此可得，若特斯拉“希望这款车能提供 300-350 英里的最大续航里程”，那么 Cybertruck 配备的动力电池容量需达到 Model Y 长续航版车型的两倍左右（IT之家注：当前国内在售 Model Y 车型长续航版电池容量约为 78.4kWh）。

但是这还没完，据外媒 insideevs 报道，若按照特斯拉官方宣称的最大 500 英里（805 公里）续航来算，那么 Cybertruck 的最大电池容量可达 232kWh。这同时也意味着该车将成为市面上电池容量最大的纯电动汽车之一。

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IT之家此前报道，根据特斯拉在第二季度财报电话会议上透露的一些技术细节，备受期待的 Cybertruck 电动皮卡将使用一种更先进、能量密度更高的 4680 电池版本，4680 电池单元此前已经用于在得克萨斯州工厂生产的 Model Y。

特斯拉的动力总成和能源工程高级副总裁 Drew Baglino 表示，得克萨斯州的 Cybertruck 4680 电池单元相比目前生产的电池单元，能量密度提高了 10%。他说，这是通过“工艺和机械设计优化”实现的。

此外，关于特斯拉的 4680 电池还有更多好消息。Drew Baglino 称，由于 4680 电池生产线的良率改善取得了“显著进展”，得克萨斯州工厂在第二季度相比第一季度，电池单元产量增加了 80%，电池 COGS（销售成本）也降低了 25%。此外，Baglino 还提醒特斯拉投资者，得克萨斯州的 4680 团队上个月已经生产了 1000 万个电池单元。

至于 Cybertruck，特斯拉声称已经在得克萨斯州超级工厂开始了初步生产 ，其动力总成规格和价格仍然未知。特斯拉称，该车的首批交付将在今年开始。根据众包数据追踪器信息显示，截至 2023 年 7 月 22 日，特斯拉 Cybertruck 皮卡订单量达到 1943876 辆，相当于预购收入超过 1.94 亿美元

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关键词：特斯拉Cybertruck

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