宁德时代：2023 上半年净利润 207.17 亿元，同比增长 153.64%

IT之家 7 月 25 日消息，宁德时代发布半年度报告，上半年营业收入 1892.5 亿元，同比增长 67.52%，归属于上市公司股东的净利润为 207.17 亿元，同比增长 153.64%，基本每股收益 4.7201 元 / 股。

IT之家注意到，宁德时代还披露了 2023 年股票激励计划，授予激励对象限制性股票的授予价格为 112.71 元 / 股，考核目标为：2023 年营业收入值不低于 3800 亿元，2023-2024 年两年的累计营业收入值不低于 8100 亿元。

报告显示，1-6 月，宁德时代研发费用投入达 98.5 亿元，同比增长 70.77%。根据 SNE Research 数据，1-5 月公司动力电池使用量全球市占率达 36.3%，比去年同期提升 1.7 个百分点。

报告期内，宁德时代销售境外的主要产品为电池系统，较上年同期相比未发生明显变化。公司境外收入 6,716,893.71 万元，占本期营业收入 35.49%。

宁德时代是全球领先的动力电池和储能电池企业。在动力电池领域，根据 SNE Research 数据，宁德时代 2017 至 2022 年连续 6 年动力电池使用量排名全球第一，2023 年 1-5 月宁德时代动力电池使用量全球市占率为 36.3%，较去年同期提升 1.7 个百分点，仍排名全球第一；在储能领域，根据 SNE Research 数据，宁德时代 2021、2022 年连续 2 年储能电池出货量排名全球第一。2023 年 1-6 月，根据 SMM 数据，宁德时代储能电芯产量排名全球第一。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。