一女子手推电单车入境，因轮胎内藏匿 1.6 万余张 SD 卡被查

IT之家 7 月 27 日消息，就在昨天，IT之家报道了一名女子身藏 14 台平板电脑入境被查的消息，今天又来了一名被查获藏匿物品的女子，只不过她藏匿物品的方式更加特别。

据“海关发布”公众号今日发布消息通报，一女子手推电单车经沙头角边境特别管理区旅检大厅入境时，海关关员发现其形迹可疑，随即拦截开展检查。

经检查，海关关员在其电单车前后两轮胎内查获藏匿的 8 包 SD 储存卡，经清点共计 16305 张。目前，上述案件已按规定作进一步处置。

而在今年 4 月中旬，深圳海关所属沙头角海关查获了另一宗利用自行车藏匿 SD 卡走私入境案件。一男子手推自行车入境时，因眼神躲闪、行色匆匆，海关关员随即拦截检查。而当时检查的结果是这样的：在行车车梁部位查获藏匿 SD 卡共计 704 张。

海关提醒：依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第七条，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被追究法律责任。

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