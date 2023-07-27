因 Office 和 Teams 捆绑销售，欧盟反垄断监管机构将对微软展开调查

IT之家 7 月 27 日消息，据路透社今日报道，欧盟反垄断监管机构将针对微软将其聊天应用 Teams 和办公应用 Office 捆绑销售的行为展开调查，因为这是“一种反竞争行为”。

早在 2020 年，由 Salesforce 旗下的 Slack 应用程序就已提出投诉，称微软滥用其市场主导地位，通过将 Microsoft Teams 与其广受欢迎的 Office 办公软件相捆绑，消除了 Microsoft Teams 面临的竞争。

但微软提出的补救措施并未能使欧盟竞争执法者信服 —— 欧盟向微软的竞争对手发出了一份问卷调查：“Microsoft Teams 与 Office 的捆绑是否会给微软带来更大的影响力？”

欧盟委员会在一份声明中说：“欧盟委员会担心，微软可能在滥用和维护其在生产力软件领域的市场地位，限制欧洲经济区通信和协作产品的竞争。”

IT之家7 月 17 日报道，多名知情人士透露称欧盟将于下周（即本周）对微软 Office 办公套装捆绑 Teams 应用展开正式的反垄断调查，四位知情人士称，事实证明，虽然微软在安抚竞争担忧方面做出了一些让步，但如今看来还不够充分。其中两位知情人士还补充说，一旦调查开始，微软最早可能在今年秋季面临欧盟的正式指控。

现如今随着调查启动，当初“知情人士”的消息正式得到实锤。

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