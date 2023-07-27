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微软发布 Win11 Build 226x1.2115 更新：优化讲述人功能繁体中文体验

2023/7/27 10:30:50 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825Mr_C_rM微软去哦怕吉茵珂絲华南吴彦祖拾星软媒用户1117255益达麦芽糖 的线索投递！

IT之家 7 月 27 日消息，微软今天面向 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了适用于 Win11 系统的 KB5028251 更新，用户安装之后版本号升至 Build 22621.2115 和 Build 22631.2115。

微软惯例在博文中强调了两个版本之间的区别：

  • Build 22621.2115：默认禁用新功能

  • Build 22631.2115：默认启用新功能

IT之家援引微软官方博文报道，现有 Win11 Build 22624 的 Insider 成员，会收到新的启用包，安装之后自动升级到 Build 22631。

微软表示本次启用包主要用于提升版本号，并默认情况下启用各项新功能，方便和 Build 22621（默认禁用新功能）区分。

当前处于 Win11 Build 22621 的用户，可以通过安装该启用包，选择切换到 Build 22631 更新。

微软将于 8 月 2 日启动 Bug Bash 活动，涵盖 Canary、Dev 和 Beta 频道中预览版本，用户可以提交发现的所有新功能

适用于 Win11 Build 22631.2115 更新的调整如下

[讲述人]

使用繁体中文的讲述人用户在 Win11 系统中，使用讲述人和输入法候选框的时候，可以正确识别繁体中文字符。

微软通过创建繁体中文词典完成这项功能，讲述人现在使用词典来消除每个繁体中文单词的歧义。

适用于 Win11 Build 22631.2115 和 Build 22621.2115 更新的内容如下：

  • 此更新会影响手写软件输入面板 （SIP）、手写引擎和手写嵌入式墨迹书写控件。它们现在支持 GB18030-2022 一致性级别 2 和 3 级要求。

  • 本次更新改善了 Windows 推送通知服务 (WNS) ，让客户端与 WNS 服务器之间的连接更加可靠。

  • 修复了影响 UI 自动化和缓存模式的问题。

  • 修复了影响 Windows 通知平台，无法从应用程序向你发送通知的问题。

  • 修复了脱机设备无法登录的问题。使用 Windows Hello 企业版 PIN 或生物识别凭据时，会出现这种情况。

  • 此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。此更新会增加尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试次数。

  • 修复了可能影响 Win32 和 通用 Windows 平台 (UWP) 应用在待机状态下关闭的问题。

  • 此更新解决了影响 Windows Management Instrumentation (WMI) 存储库的问题。这会导致安装错误。

  • 此更新会影响用户模式打印机驱动程序，从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

  • 修复了影响某些 CPU L2 缓存的报告不一致的问题

  • 修复了事件转发订阅添加事件通道时，会转发不需要事件的问题。

  • 增强了 Verdana Pro 字体系列的一些字母的提示。

  • 此更新修复了影响用户模式打印机驱动程序的问题，从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

  • 此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次对其进行编辑。当你使用适用于日语、中文和韩语的新 Microsoft 输入法编辑器时，会出现这种情况。

  • 此更新使讲述人报出“更改产品密钥”标签。

  • 此更新解决了影响 Defender 防火墙配置文件的问题。它无法从受信任的 LAN 自动切换到公用网络。

  • 此更新使国家 / 地区和操作员设置资产 (COSA) 配置文件处于最新状态。

  • 此更新解决了 Internet 协议安全 (IPsec) 中的死锁问题。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

  • 此更新解决了影响 MPSSV 服务的问题。这些问题会导致系统重复重启。停止错误代码 0xEF。

  • 此更新解决了影响群集共享卷 (CSV) 的问题。CSV 无法联机。如果启用 BitLocker 和本地 CSV 托管保护程序，并且系统最近轮换了 BitLocker 密钥，则会发生这种情况。

  • 此更新解决了导致 Windows 失败的问题。如果在扇区大小较大的存储介质上使用 BitLocker，则会发生这种情况。

  • 此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序 (BYOVD) 攻击的驱动程序。

  • 此更新解决了影响 fastfat 文件系统驱动程序的问题。由于争用条件，它会停止响应。

  • 此更新解决了影响 refsutil.exe 的问题。恢复和泄漏等选项在复原文件系统 (ReFS) 卷上无法正常工作。

  • 此更新解决了影响 SMB 服务器消息块的 I / O 的问题，使用 LZ77+Huffman 压缩算法时，可能会遇到失败。

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关键词：Win11

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