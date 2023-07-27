微软发布 Win11 Build 226x1.2115 更新：优化讲述人功能繁体中文体验

IT之家 7 月 27 日消息，微软今天面向 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了适用于 Win11 系统的 KB5028251 更新，用户安装之后版本号升至 Build 22621.2115 和 Build 22631.2115。

微软惯例在博文中强调了两个版本之间的区别：

Build 22621.2115：默认禁用新功能

Build 22631.2115：默认启用新功能

IT之家援引微软官方博文报道，现有 Win11 Build 22624 的 Insider 成员，会收到新的启用包，安装之后自动升级到 Build 22631。

微软表示本次启用包主要用于提升版本号，并默认情况下启用各项新功能，方便和 Build 22621（默认禁用新功能）区分。

当前处于 Win11 Build 22621 的用户，可以通过安装该启用包，选择切换到 Build 22631 更新。

微软将于 8 月 2 日启动 Bug Bash 活动，涵盖 Canary、Dev 和 Beta 频道中预览版本，用户可以提交发现的所有新功能

适用于 Win11 Build 22631.2115 更新的调整如下

[讲述人]

使用繁体中文的讲述人用户在 Win11 系统中，使用讲述人和输入法候选框的时候，可以正确识别繁体中文字符。

微软通过创建繁体中文词典完成这项功能，讲述人现在使用词典来消除每个繁体中文单词的歧义。

适用于 Win11 Build 22631.2115 和 Build 22621.2115 更新的内容如下：

此更新会影响手写软件输入面板 （SIP）、手写引擎和手写嵌入式墨迹书写控件。它们现在支持 GB18030-2022 一致性级别 2 和 3 级要求。

本次更新改善了 Windows 推送通知服务 (WNS) ，让客户端与 WNS 服务器之间的连接更加可靠。

修复了影响 UI 自动化和缓存模式的问题。

修复了影响 Windows 通知平台，无法从应用程序向你发送通知的问题。

修复了脱机设备无法登录的问题。使用 Windows Hello 企业版 PIN 或生物识别凭据时，会出现这种情况。

此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。此更新会增加尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试次数。

修复了可能影响 Win32 和 通用 Windows 平台 (UWP) 应用在待机状态下关闭的问题。

此更新解决了影响 Windows Management Instrumentation (WMI) 存储库的问题。这会导致安装错误。

此更新会影响用户模式打印机驱动程序，从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

修复了影响某些 CPU L2 缓存的报告不一致的问题

修复了事件转发订阅添加事件通道时，会转发不需要事件的问题。

增强了 Verdana Pro 字体系列的一些字母的提示。

此更新修复了影响用户模式打印机驱动程序的问题，从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次对其进行编辑。当你使用适用于日语、中文和韩语的新 Microsoft 输入法编辑器时，会出现这种情况。

此更新使讲述人报出“更改产品密钥”标签。

此更新解决了影响 Defender 防火墙配置文件的问题。它无法从受信任的 LAN 自动切换到公用网络。

此更新使国家 / 地区和操作员设置资产 (COSA) 配置文件处于最新状态。

此更新解决了 Internet 协议安全 (IPsec) 中的死锁问题。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

此更新解决了影响 MPSSV 服务的问题。这些问题会导致系统重复重启。停止错误代码 0xEF。

此更新解决了影响群集共享卷 (CSV) 的问题。CSV 无法联机。如果启用 BitLocker 和本地 CSV 托管保护程序，并且系统最近轮换了 BitLocker 密钥，则会发生这种情况。

此更新解决了导致 Windows 失败的问题。如果在扇区大小较大的存储介质上使用 BitLocker，则会发生这种情况。

此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序 (BYOVD) 攻击的驱动程序。

此更新解决了影响 fastfat 文件系统驱动程序的问题。由于争用条件，它会停止响应。

此更新解决了影响 refsutil.exe 的问题。恢复和泄漏等选项在复原文件系统 (ReFS) 卷上无法正常工作。

此更新解决了影响 SMB 服务器消息块的 I / O 的问题，使用 LZ77+Huffman 压缩算法时，可能会遇到失败。

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