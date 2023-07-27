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智己汽车预热 IMOS 2.2.0 版本 OTA 升级，LS7 车型新增 NOA 领航辅助功能，预计 7 月 31 日开启推送

2023/7/27 19:04:05 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 7 月 27 日消息，智己汽车 App 今日发布旗下车型 OTA 升级的部分新功能预热。此次更新版本为 IMOS 2.2.0，预计 7 月 31 日起陆续开启推送。

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截至发稿，智己官方已预热了如下功能：

  • NOA 领航辅助、盲区智能影像（针对 LS7 车型）

  • 语音功能

  • IM Pet 功能

  • 全系车型开放 6 座城市 NOA 地图

同时，官方表示“详细更新内容关注后续 OTA 正式公告”。

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而针对智己首款车型 L7 呼声较高的盲区影像功能，官方在评论区内回应称也将“在工程师的努力下，不久后上线”

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IT之家此前报道，上海车展期间，智己汽车发布了 AI4M 智能化战略，智己汽车联席 CEO 刘涛表示，今年的销售目标是 4.5 万辆，未来将推出两款对标特斯拉 Model Y 和 Model 3 的车型，分别是一款城市跨界 SUV 和一款轿车，预计在今年下半年和 2024 年上半年发布，其中后者的智能座舱将应用高通 8295 芯片。此外，第 5 款和第 6 款车型将采用“全新的技术路线和造型设计”。

其中“对标特斯拉 Model Y”的车型已经揭开面纱，就是即将在成都车展亮相的 LS6。刘涛近日放出了智己 LS6 的充电数据，他在特来电 1000V / 600A 液冷超充桩进行了测试，最终耗时 19 分钟补能 547 公里（SOC 从 2％到  80％），期间充电功率最高达到了 388kW

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关键词：智己汽车智己LS7IMOS

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