智己 LS6 汽车充电数据公布：5 分钟补能 200 公里，19 分钟 547 公里

IT之家 7 月 23 日消息，上汽智己 LS6 目前已经完成工信部申报，800V 版本峰值充电功率标称可达 396kW。根据官方此前预热信息，这款新车将在成都车展（8/9 月）首发亮相。

智己汽车科技有限公司联席 CEO @刘涛 放出了智己 LS6 的充电数据，IT之家下面带大家一起来看一下。

他在特来电 1000V / 600A 液冷超充桩进行了测试，最终耗时 19 分钟补能 547 公里（SOC 从 2％到 80％），期间充电功率最高达到了 388kW。

补能效率：

5 分钟充电 200 公里，10 分钟充电 350 公里，

15 分钟充电 500 公里，19 分钟充电 547 公里；

各阶段充电功率 ：

2％ —— 150kW、5％ —— 380kW，

10％ —— 380kW、15％ —— 381kW，

20％ —— 336kW、25％ —— 337kW，

30％ —— 282kW、35％ —— 280kW，

40％ —— 280kW、45％ —— 264kW，

50％ —— 252kW、55％ —— 236kW，

60％ —— 218kW、65％ —— 208kW，

70％ —— 197kW、75％ —— 186kW，

80％ —— 172kW；

根据智己 LS6 的申报信息来看，这款车型搭载 100 度 三元锂 电池包，双电机版官方续航 706 公里（续航 565 公里对应 80％ SOC）。

动力方面，智己 LS6 配备一台永磁同步电机，最大功率为 231kW，最高车速 200 公里每小时，电池由宁德时代与上汽合资的企业上汽时代提供。

刘涛还表示，目前智己汽车 IM Care 服务已经接入的充电桩数量超过 45 万，只需一个智己 App 扫一扫即可完成充电，无需再下载各类 App，同时适配一定量的门店自建桩作为补充。

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