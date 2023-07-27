大疆新一代智能驾驶解决方案命名“成行平台”，量产成果几周后上市

IT之家 7 月 27 日消息，IT之家从大疆车载官方公众号获悉，今日大疆车载正式宣布其全新一代智能驾驶解决方案命名为“成行”（chéng xíng）。大疆车载还宣布，首款搭载「成行平台」基础版本的量产车，将于几周后正式上市。

「成行平台」最初亮相于 4 月初的电动汽车百人会，该平台最大的特点，是以低至 32TOPS 的算力，7V / 9V 的纯视觉配置，通过“强视觉在线实时感知、无高精地图依赖、无激光雷达依赖”，实现了包括城区记忆行车（32TOPS）/ 城区领航驾驶（80TOPS）在内的 L2 + 智能驾驶功能。同时，该纯视觉智能驾驶系统也支持扩展毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、高精度地图等传感器，进一步增强系统在极限场景下的性能及安全冗余。

据介绍，「成行平台」的硬件配置中，大疆车载特有的惯导立体双目是最为明显的。通过与人眼相似的视觉原理获得距离信息生成稠密的点云，「成行平台」不仅可以在感知上识别任意类别障碍物，而且在弱依赖数据积累的情况下能实现较好的场景泛化。此外，惯导立体双目还可以为车辆其他系统提供数据支持，如为自适应智能悬挂提供路面预瞄数据，为自动车灯、自动雨刷等提供环境信息等等。惯导立体双目是「成行平台」最明显的外部特征，也是「成行平台」最重要的技术核心之一。

此外，「成行平台」实现了行泊一体的 BEV 感知，并采用 OSP（Open Space Planning，开放空间决策规划技术），这使得「成行平台」无论是在开放的城市道路，还是封闭的高速 / 快速路，以及停车场环境，都能够在保证安全的前提下提升智能驾驶的通行效率。

「成行平台」能基于双目观测数据 + BEV 感知融合，完成实时三维场景和道路拓扑构建，再结合视觉惯性里程计，生成本车位姿数据。因此，只需要配合导航地图，「成行平台」基础版便可实现领航高速功能，降低对高精地图的依赖，也可在无高精地图覆盖城市，支持记忆行车功能，达成点到点的领航功能。

BEV（Bird's Eye View）算法是当下成熟的感知范式，该范式利用深度学习网络融合多路相机输入，将汽车周围的场景转换为俯视图，实时重建周围的静态道路元素和道路拓扑结构，实现高精度的全向感知能力。通过极致的算力优化，「成行平台」首次将 BEV 感知技术落地到低至 32TOPS 的算力平台。

「成行平台」在高速、城区、泊车等场景采用统一的 BEV 感知方案，可在高速、城区、泊车等全场景自适应运行，对动态交通参与者与静态道路元素检测均有良好效果。这支持了「成行平台」各项功能，如无高精地图的领航高速、记忆行车、跨层记忆泊车等在基础配置下也有良好的表现。官方称，这也是业界首个不依赖激光雷达即可实现跨层记忆泊车的方案。

基于 BEV 的无高精地图领航高速功能

基于 BEV 的无高精地图记忆行车功能

基于 BEV 的纯视觉跨层记忆泊车功能

据介绍，「成行平台」拥有业内首个量产的全向单目深度感知技术方案，能够通过高分辨率的全向 3D 点云输出，可在不依赖毫米波雷达和超声波雷达的前提下，支持泊车全场景的任意障碍物检测和避障。

全向点云感知支持停车场任意障碍物应对

该方案涵盖泊车全场景，包括路沿、细杆、悬空障碍物的检测，以及在低光、眩光场景下的使用。

「成行平台」的技术亮点还包括 4D 场景流技术、4D 纯视觉自标注技术、基于纯视觉的主动安全技术、开放空间的决策规划技术。

「成行平台」通过以纯视觉传感器为主的配置方案实现八大类能力：主动安全、行车辅助、泊车辅助、领航高速（仅需导航地图）、记忆泊车、记忆行车、跨层记忆泊车以及领航城区（升级版配置并拓展高算力 SoC，可实现不依赖高精地图的城市开放道路领航驾驶辅助功能）。具体介绍如下：

主动安全：包含 FCW、AEB、LDW、LDP、BSD 和 DOW 等多项主动安全辅助功能。

行车辅助：包含基础横纵向自动控制，含拨杆变道、智能避障，人机共驾与路口辅助等功能。

泊车辅助：包含辅助泊车、智能召唤和遥控泊车三项泊车应用场景。

领航高速：在高速 / 城快道路场景下，含收费站通行、智能调速、自动上下匝道等功能，支持导航地图 / 高精地图 / 路线记忆三类模式。

记忆泊车：系统记忆用户示教路线，支持室内和室外停车场，包含指定、区域和探索三种泊车模式。

记忆行车：系统记忆用户示教路线，含自动通过路口、红绿灯识别、变道、上下匝道等功能。

跨楼层记忆泊车：系统记忆用户示教路线，支持向上和向下的跨层场景，覆盖从收费杆到停车位的泊车全功能场景。

领航城区：在城区道路场景下，含施工道路应对、超车绕行、路口处理等功能，支持导航地图 / 高精地图 / 路线记忆三类模式。

据介绍，「成行平台」已经支持多样化的产品交付模式，可以全栈交付，也可以灵活复用客户已有供应链和软硬件资源，结合实际情况加速智能驾驶量产落地。首款搭载「成行平台」基础版本的量产车将于几周后正式上市，与消费者见面。

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