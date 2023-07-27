前员工曝光特斯拉 FSD 闯红灯视频，引起美政府机构关注

IT之家 7 月 27 日消息，去年三月，一名特斯拉员工因为在社交媒体上发布了一段他自己的 Model 3 在开启 FSD Beta 系统后撞到路障的视频而被解雇。近日，他又上传了一段更令人不安的视频，显示特斯拉的自动驾驶系统在左转进入高速公路时闯了红灯，并且 @了马斯克和美国国家公路交通安全管理局 （NHTSA）。

这名特斯拉前员工叫约翰・伯纳尔（John Bernal），曾是特斯拉高级驾驶辅助系统测试员。他在 YouTube 上有一个名为 AIAddict 的频道，专门记录他下班后用私人车辆进行的自动驾驶测试。他说，他被解雇后，特斯拉取消了他对 FSD Beta 的访问权限，但他自己的 Model 3 上还保留了之前的自动驾驶软件。

伯纳尔本月早些时候发布的视频显示，特斯拉的自动驾驶系统在左转进入加州硅谷一条高速公路时，没有注意到红灯信号，直接冲了过去，险些造成事故。这个视频引起了很多网友的关注和担忧，特斯拉创始人埃隆・马斯克（Elon Musk）希望在今年年底之前将 FSD 软件从测试版升级为正式版，并提供给所有特斯拉车主。

伯纳尔昨天在社交媒体上表示，他的视频已经引起了一些调查特斯拉自动驾驶项目的政府机构的注意，他们已经联系了他。

事实上，特斯拉已经面临着多方面的调查和质疑。美国司法部去年就对特斯拉可能涉及刑事犯罪的行为展开了联邦调查。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）也对至少 20 起自 2016 年以来发生在特斯拉车辆上的死亡事故进行了专门调查。今年早些时候，特斯拉应 NHTSA 的要求召回了 35 万多辆安装了 FSD Beta 软件的车辆，以解决各种安全隐患，特斯拉还被加州机动车管理局（DMV）调查。

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