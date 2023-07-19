Mobileye 发布全球首个纯视觉智能车速辅助系统：全面适配欧盟新规，四季度量产

IT之家 7 月 19 日消息，7 月 18 日，英特尔旗下高级驾驶辅助系统（ADAS）供应商 Mobileye 在耶路撒冷宣布，推出世界首个车规级纯视觉智能车速辅助系统（Intelligent Speed Assist，下文简称 ISA）解决方案。

▲ 图源 Mobileye

官方表示，该方案已在欧洲经过测试，这也是首个符合欧盟新规要求的解决方案，计划今年第四季度上车量产。根据欧盟最新的通用安全法规要求，所有新车出厂时都必须配备可自动感知速度限制的功能。

该 ISA 系统基于 EyeQ4 和 EyeQ6 研发，搭载上述芯片的主机厂通过更新现有的 EyeQ 软件就可升级，号称“无需增加新硬件”。

Mobileye 研发执行副总裁 Gaby Hayon 博士表示，“我们从世界各地收集了 400PB 的驾驶视频数据库，这使我们能够通过为现有驾驶辅助平台设计的新软件，迅速满足汽车安全监管机构日益增长的要求。这是 Mobileye 的一项重大成就，因为我们不仅向业界证明了符合欧盟新规要求的纯视觉 ISA 可以存在，而且其性能比传统的基于地图的解决方案更好。”

此外，据 Mobileye 官方消息，另有多项尖端自研技术对传统交通信号识别技术进行升级，同样满足欧盟新规要求，包括：

交通标志识别相关性技术：可判别交通标志与特定车道的相关性

基于特征分类的技术：可将交通标志的“标签”集成到系统中，包括在车辆生产后新增的交通标志

针对欧洲通用标识，基于 OCR 识别的城市入口标志识别技术

针对标志牌的搜索引擎：可在海量数据库中寻找罕见标志牌的样例，并集成至系统

道路类型分类技术：可在交通标识缺失时根据场景特征判定道路类型，并测算出道路的正确限速值

IT之家此前报道，Mobileye 于 3 月 10 日宣布上海嘉定技术测试中心开幕，称“继续致力于为中国汽车厂商提供先进、可靠的解决方案”。数据显示，2022 年 Mobileye 获得了来自 12 家中国自主品牌汽车厂商的 24 个项目定点，且与 2021 年相比，Mobileye 中国区业务营收增长率超过 100%。

此外，Mobileye 未来将在嘉定技术测试中心对产品和解决方案进行关键的技术验证和测试。

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