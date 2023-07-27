华为鸿蒙 HarmonyOS 4 即将发布，车机系统、多模态交互等领域将实现突破

IT之家 7 月 27 日消息，此前华为已经宣布，鸿蒙 HarmonyOS 4 将于 8 月 4 日发布。

据证券日报报道，对此，7 月 27 日，华为相关负责人向记者予以确认。据悉，鸿蒙 4 将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入 AI 技术。而此次，鸿蒙 4 也有望搭载时下火热的 AI 大模型技术，并进行突破性升级。一位华为工程师透露：“华为云已经推出了盘古大模型，HarmonyOS 应用领域的基础底座搭建中已经运用了 AI 大模型。”

报道称，华为 MVP 马超表示，鸿蒙 4 将为车机系统提供了强大的智能互联能力，可以实现与手机、智能家居设备、智能办公等多种场景的无缝互联互通；鸿蒙 4 具备更具突破性的分布式协同能力，可以通过车机系统与其他鸿蒙设备实现协同工作；鸿蒙 4 在车机系统方面打造了一个独特的应用生态系统，为开发者提供了完善的开发工具和平台支持。另外，鸿蒙 4 采用程序隔离等多层次的安全防护机制，在车机系统方面注重安全与隐私保护。而智能座舱将是鸿蒙 4 本次升级的重点。

华为消费者业务 CEO 余承东也在此前表示，鸿蒙 4.0 的车机系统将于今年秋季推出，可实现多人多设备、多屏多音区，阿维塔新车和问界 M9 将搭载。

马超还透露，此次，鸿蒙 4 也将引入了多模态交互技术，提供多样化的交互方式，包括语音识别、手势控制、触摸屏操作等。知情人士称，鸿蒙 4.0 车机系统主要在多屏跨设备投屏等进行突破，M9 将搭载 AI 大模型。

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