Photoshop 测试版推出“生成性扩展”AI 功能，可轻松扩展图像

IT之家 7 月 27 日消息，Adobe 公司推出了一项名为“Generative Expand”的人工智能功能，已提供给 Photoshop 测试版用户。这项功能可以让用户轻松地扩展图像，创造出无缝的场景效果。Adobe 公司在其博客文章中介绍了这项功能，并展示了它的使用方法和应用场景。

“Generative Expand”是 Adobe 公司旗下的 Firefly 人工智能项目的一部分。该项目最初专注于图像生成和文本效果，后来又增加了矢量重新着色和 Generative Fill 功能。Generative Fill 功能可以让用户用一键填充图像中的空白区域，今年 5 月已经加入了 Photoshop 测试版。而“Generative Expand”功能则可以让用户在不需要给出任何提示词的情况下，扩展图像的画布，创造出与原图相匹配的内容，IT之家附演示视频如下：

Adobe 公司认为，“Generative Expand”功能非常灵活多用，可以应用于以下场景：

扩展图像：扩展图像的画布，创造出无缝的场景延伸效果。

调整比例：将横向图像变成杂志封面的尺寸！

裁剪和扩展：你可以通过在一个方向上裁剪，在另一个方向上扩展，来获得你想要的构图效果，而且操作简单。

多次扩展：放大你的视野！通过重复使用“Generative Expand”功能，超越预期的效果。

旋转和扩展：在裁剪工具中旋转图像时，不会丢失任何像素，你可以使用“Generative Expand”功能来填充扩展区域。

图案：用图形和图案来发挥你的创意和乐趣。

Adobe 公司表示，这些人工智能功能目前只对 Photoshop 测试版用户开放，预计在 2023 年下半年正式发布。此外，这次测试版更新还为“Generative Expand”和 Generative Fill 功能增加了对 100 多种语言的支持。

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