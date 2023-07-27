小米 Redmi 12 5G 手机官宣 8 月 1 日全球首发

IT之家 7 月 27 日消息，小米 Redmi 印度官推今日宣布，Redmi 12 5G 手机将于 8 月 1 日在印度全球首发。

IT之家此前报道，小米在今年 6 月推出 Redmi 12 手机，该机采用 6.79 英寸 FHD + 分辨率 LCD 屏幕，刷新率为 90Hz。Redmi 12 前置 8MP 居中打孔单摄，后置 50MP+8MP+2MP 三摄。

▲ 图源 GSMArena（下同）

硬件配置方面，Redmi 12 搭载联发科 Helio G88 芯片，仅支持 4G 网络，并提供 4/8GB+128/256GB 存储组合，支持 microSD 卡扩展。该机电池容量为 5000mAh，支持 18W 快速充电和侧边指纹识别，并配有 3.5mm 耳机插孔。

Redmi 12 手机 8GB+128GB 版本在泰国的上市售价为 5299 泰铢（IT之家备注：当前约 1107 元人民币），传言称其在欧洲的上市价格将为 199 欧元（当前约 1574 元人民币）。

根据官方页面信息，Redmi 12 5G 手机的外观与配置和 Redmi 12 基本相同，包括 50MP 主摄、8GB+256GB 存储组合、5000mAh 电池等。

此外，根据 Geekbench 信息，Redmi 12 5G 的处理器可能为骁龙 4 Gen 2，而在处理器之外该机是否和 Redmi 12 有其他差别，有待官宣。

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