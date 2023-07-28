苹果为获批 Vision Pro 头显开发者定制尺寸、要求使用 AirTag 追踪

IT之家 7 月 28 日消息，彭博社马克・古尔曼（Mark Gurman）近日发布博文，苹果要求申请 Vision Pro 开发者套件的开发者，还需要提供合适的头带和 Light Seal。

苹果要求获批的申请者使用 Measure and Fit 应用确认合适的佩戴尺寸，并会根据申请者提交的信息，定制不同的 Vision Pro 开发者套件，以便于契合申请者的面部特征，提供更好的佩戴体验。

“W”可能指的是宽度，而“N”可以指的是鼻梁的尺寸，其是用于适配眼镜夹片和其他光学设备的测量值。

苹果还针对需要矫正夹片的开发者，让其直接和蔡司（Zeiss）联系，向蔡司提供眼睛相关信息。

苹果开发者网站还提及在返还 Vision Pro 开发者套件的时候，需要取消和 AirTag 的配对，这表明开发者在使用过程中，需要配对 AirTag 用于追踪。

Vision Pro 有一些模块化部件，可以更好地适应不同的脸型。最新的测试版增加了一个动画指南，向用户展示如何更换 Light Seal，契合不同的脸型。

IT之家此前报道，苹果要求开发者不使用 DK 的时候，需要将其放置到 Pelican 保护套内，并上锁放在锁定空间（例如，上锁的房间或壁橱、保险箱或上锁的抽屉）内。

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