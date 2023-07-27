苹果 Vision Pro 头显开发者条款曝光：严禁非授权者使用、使用完需上锁

IT之家 7 月 27 日消息，苹果将于 2024 年推出 Vision Pro 头显，近日已经开放开发者套件申请。根据国外科技媒体 MacWorld 报道，苹果设置了严苛的开发者使用条款，要求开发期间妥善保管 Vision Pro 头显。

IT之家翻译部分条款内容如下，下文中的 DK 代表的是 Vision Pro 开发者套件：

开发者需要在私有的开发环境下（例如实心铁门、地板、墙壁和天花板等完全封闭的工作室，而且在使用 DK 时要求锁门），仅允许开发者本人，或者开发者授权的其它开发者，访问、使用 DK。

开发者必须确保未经授权的人员（包括任何家人、朋友、室友或家庭雇员）不得访问、查看、处理或使用 DK。

开发者使用 DK 过程中，应该始终处于目光可视范围内。

开发者不使用 DK 的时候，需要将其放置到 Pelican 保护套，并上锁放在锁定空间（例如，上锁的房间或壁橱、保险箱或上锁的抽屉）内。

如果你离开工作区超过 10 天，需要联系对接的苹果工作人员，了解如何确保离开期间保护 DK。