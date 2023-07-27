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苹果 Vision Pro 头显开发者条款曝光：严禁非授权者使用、使用完需上锁

2023/7/27 8:18:09 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 27 日消息，苹果将于 2024 年推出 Vision Pro 头显，近日已经开放开发者套件申请。根据国外科技媒体 MacWorld 报道，苹果设置了严苛的开发者使用条款，要求开发期间妥善保管 Vision Pro 头显。

IT之家翻译部分条款内容如下，下文中的 DK 代表的是 Vision Pro 开发者套件：

  • 开发者需要在私有的开发环境下（例如实心铁门、地板、墙壁和天花板等完全封闭的工作室，而且在使用 DK 时要求锁门），仅允许开发者本人，或者开发者授权的其它开发者，访问、使用 DK。

  • 开发者必须确保未经授权的人员（包括任何家人、朋友、室友或家庭雇员）不得访问、查看、处理或使用 DK。

  • 开发者使用 DK 过程中，应该始终处于目光可视范围内。

  • 开发者不使用 DK 的时候，需要将其放置到 Pelican 保护套，并上锁放在锁定空间（例如，上锁的房间或壁橱、保险箱或上锁的抽屉）内。

  • 如果你离开工作区超过 10 天，需要联系对接的苹果工作人员，了解如何确保离开期间保护 DK。

  • 您和您的授权开发商均不得展示、演示、录像、拍照、绘制任何图纸或效果图，或拍摄任何图像或测量，或对 DK 进行任何基准测试或其他竞争分析。

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关键词：Vision ProvisionOS苹果

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