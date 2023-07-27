苹果 iPhone 15 系列摄像头传感器尺寸曝光，标准版和 Pro 版仍有差距

IT之家 7 月 27 日消息，苹果公司将在今年秋季推出新款 iPhone 15 系列，据博主 @数码闲聊站 透露，其中 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的摄像头传感器将升级到 4800 万像素，但仍然比 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的传感器小。

@数码闲聊站 称，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 将继续使用与去年的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 相同的 1/1.3 英寸 4800 万像素传感器。

IT之家注意到，此前包括 Jeff Pu 和郭明錤在内的多位分析师都表示，标准版的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 也将从 1200 万像素升级到 4800 万像素。不过 @数码闲聊站 表示，虽然标准版的 iPhone 15 系列将升级到 4800 万像素，但它们的传感器尺寸仍然比 Pro 版小，为 1/1.5 英寸。而去年的 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的传感器尺寸为 1/1.9 英寸。这意味着普通版的 iPhone 15 系列的传感器尺寸将增加 27%，这是一个很大的提升，但仍然不及去年的 Pro 版。

摄像头传感器的尺寸越大，拍摄出来的照片质量就越好，因为可以捕捉更多的光线，从而提高照片细节同时减少噪点，特别是在低光照条件下，更大的传感器还可以提供更宽的动态范围和更准确的色彩。

此外，@数码闲聊站 还透露，苹果计划在 2024 年为 Pro 版的 iPhone 增大传感器尺寸，从 1/1.28 英寸增加到 1/1.14 英寸。

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