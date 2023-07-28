谷歌推迟上线 Find My Device 网络，要等苹果同步跟进

IT之家 7 月 28 日消息，谷歌今年 5 月初宣布推出“寻找我的设备”（Find My Device Network），目标是为全球超过 10 亿台安卓设备服务，帮助用户寻找丢失的设备。

谷歌在今年 5 月宣布，Find My Device 网络将兼容 Tile、Pebblebee 和 Chipolo 的蓝牙追踪器，目前前两者已经开始接受预订，而 Chipolo 两周前宣布延期。

谷歌原本计划在“今年夏天”推出 Find My Device Network，不过谷歌表示由于苹果在 iOS 系统上并未提供必要的功能，因此决定推迟上线时间。

谷歌表示推迟的主要原因是追踪警报功能，如果检测到附近存在可疑的未知追踪器，将会自动向用户示警。

谷歌表示所有兼容 Find My Device 的蓝牙追踪设备都支持安卓的未知追踪器示警，但是 iPhone 目前没有类似的检测功能。

谷歌表示在苹果施加对 iOS 的保护之前，谷歌不会推出 Find My Device 网络。

IT之家翻译谷歌内容如下：“通过确保 iPhone 用户也能发现兼容 Find My Device 的蓝牙追踪设备，有望减少在用户不知情的情况下，有人利用设备追踪苹果用户”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。