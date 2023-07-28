英特尔第二季度同比扭亏为盈，三季度展望超预期

北京时间 7 月 28 日早间消息，英特尔今天公布了该公司的 2023 财年第二季度财报。报告显示，英特尔第二季度营收为 129.48 亿美元（当前约 927.08 亿元人民币），与去年同期的 153.21 亿美元相比下降 15%；净利润为 14.73 亿美元（当前约 105.47 亿元人民币），去年同期的净亏损为 4.54 亿美元；每股摊薄收益为 0.35 美元，去年同期的每股摊薄亏损为 0.11 美元。

英特尔第二季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，而且该公司对第三季度营收和调整后每股收益作出的展望也均超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨近 8%。

业绩概要：

在截至 2023 年 7 月 1 日的这一财季，英特尔的净利润为 14.73 亿美元，去年同期的净亏损为 4.54 亿美元；每股摊薄收益为 0.35 美元，去年同期的每股摊薄亏损为 0.11 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第二季度调整后净利润为 5.47 亿美元，与去年同期的 11.48 亿美元相比下降 52%；调整后每股收益为 0.13 美元，与去年同期的 0.29 美元相比下降 54%，但这一业绩仍旧优于分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，31 名分析师此前平均预期英特尔第二季度每股亏损将达 0.03 美元。

英特尔第二季度营收为 129.48 亿美元，与去年同期的 153.21 亿美元相比下降 15%，但这一业绩仍旧超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，31 名分析师此前平均预期英特尔第二季度营收将达 121.3 亿美元。

英特尔第二季度运营亏损为 10.16 亿美元，去年同期的运营亏损为 7.00 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第二季度调整后运营利润为 4.56 亿美元，去年同期的调整后运营利润为 14.19 亿美元。

英特尔第二季度运营利润率为-7.8%，与去年同期的-4.6% 相比下降 3.2 个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第二季度调整后运营利润率为 3.5%，与去年同期的 9.3% 相比下降 5.8 个百分点。

英特尔第二季度毛利润为 46.38 亿美元，去年同期的毛利润为 55.87 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第二季度调整后毛利润为 51.54 亿美元，去年同期的调整后毛利润为 68.69 亿美元。

英特尔第二季度毛利率为 35.8%，与去年同期的 36.5% 相比下降 0.7 个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第二季度调整后毛利率为 39.8%，与去年同期的 44.8% 相比下降 5 个百分点。

英特尔第二季度运营支出（研发、总务和行政）为 55 亿美元，与去年同期的 62 亿美元相比下降 12%。其中，研发支出为 40.80 亿美元，去年同期为 44.00 亿美元；营销、总务和行政支出为 13.74 亿美元，去年同期为 18.00 亿美元；重组及其他支出为 2 亿美元，去年同期为 8700。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第二季度调整后运营支出为 47 亿美元，与去年同期的 55 亿美元相比下降 14%。

英特尔第二季度税率为 280.5%，去年同期为 50.1%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第二季度调整后税率为 13.0%，与去年同期的 13.0% 相比持平。

英特尔第二季度来自于业务运营活动的现金为 28 亿美元，调整后自由现金流为-27 亿美元。

各部门业绩：

按照部门划分，英特尔客户计算集团第二季度净营收为 67.80 亿美元，去年同期为 76.78 亿美元，同比下降 12%；运营利润为 10.39 亿美元，去年同期为 8.76 亿美元。其中，台式机业务营收为 23.70 亿美元，去年同期为 22.89 亿美元；笔记本业务营收为 38.96 亿美元，去年同期为 47.51 亿美元；其他业务营收为 5.14 亿美元，去年同期为 6.38 亿美元。

英特尔数据中心和人工智能集团第二季度营收为 40.04 亿美元，去年同期为 46.95 亿美元，同比下降 15%；运营亏损为 1.61 亿美元，去年同期的运营亏损为 8000 万美元。

英特尔网络和边缘集团第二季度营收为 13.64 亿美元，去年同期为 22.11 亿美元，同比下降 38%；运营亏损为 1.87 亿美元，去年同期的运营利润为 2.94 亿美元。

英特尔旗下自动驾驶部门 Mobileye 第二季度营收为 4.54 亿美元，上年同期为 4.60 亿美元，同比下降 1%；运营利润为 1.29 亿美元，上年同期的运营利润为 1.90 亿美元。

英特尔代工服务事业部（Foundry Services）第二季度营收为 2.32 亿美元，上年同期为 5700 万美元，同比增长 307%；运营亏损为 1.43 亿美元，上年同期的运营亏损 1.34 亿美元。

英特尔第二季度其他所有业务营收为 1.15 亿美元，去年同期为 2.20 亿美元；运营亏损为 16.93 亿美元，去年同期的运营亏损为 18.46 美元。

第三季度业绩展望：

英特尔预计 2023 财年第三季度营收约为 129 亿美元至 139 亿美元（当前约 923.64 亿元至 995.24 亿元人民币），这一业绩展望区间的平均值为 134 亿美元，超出分析师预期；毛利率约为 39.1%，不按照美国通用会计准则的调整后毛利率约为 43.0%；按照美国通用会计准则的税率约为 224%，不按照美国通用会计准则的税率约为 13%；每股摊薄收益约为 0.04 美元；不按照美国通用会计准则的调整后每股摊薄收益约为 0.20 美元，也超出分析师预期。

据雅虎财经频道提供的数据显示，30 名分析师平均预期英特尔第三季度营收将达 132.3 亿美元，31 名分析师平均预期英特尔第三季度调整后每股收益将达 0.16 美元。

股价变动：

当日，英特尔股价在常规交易中上涨 0.19 美元，报收于 34.55 美元，涨幅为 0.55%。在随后截至美国东部时间周四晚上 6 点 53 分（北京时间周五早上 6 点 53 分）的盘后交易中，英特尔股价再度上涨 2.72 美元，至 37.27 美元，涨幅为 7.87%。过去 52 周，英特尔的最高价为 40.12 美元，最低价为 24.59 美元。

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