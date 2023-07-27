针对英特尔酷睿 CPU 优化，Canonical 发布 Ubuntu 实时内核

IT之家 7 月 27 日消息，Canonical 今天宣布针对支持时序协调运算（TCC）和时间敏感网络（IEEE TSN）的英特尔酷睿处理器，推出优化版实时 Ubuntu 内核。

Canonical 于今年 2 月宣布，为购买 Ubuntu Pro 订阅，使用代号为 Jammy Jellyfish 的 Ubuntu 22.04 LTS 用户提供实时 Ubuntu 内核。

IT之家注，Ubuntu 实时内核基于树外 PREEMPT_RT 补丁的 Linux 内核构建，专门为 x86_64 和 AArch64 硬件提供。

Canonical 希望通过它进一步支持 Ubuntu 在电信 / 5G 设备和其他具有低延迟要求的工业系统中的使用，为关键基础设施提供性能、有保证的超低延迟和安全性。

Canonical 现在针对英特尔 CPU 优化了 Ubuntu 实时内核，为企业提供了端到端的安全性和可靠性，让企业能够利用 Linux 的强大功能，在电信工作负载、工厂车间自动化系统和救生医疗设备等领域广泛部署。

Canonical 表示，其针对英特尔 SoC 的优化实时 Ubuntu 内核将推动创新，简化操作，提高效率并提供最佳生产力。

英特尔 TSN 支持可确保时间敏感型应用程序和工作负载的处理和网络优先级，而英特尔 TCC 支持可优先访问实时工作负载的缓存、内存和网络。

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