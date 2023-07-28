韩国运营商 SK 电讯等四家公司牵头成立“全球电信 AI 联盟”，共同开发人工智能平台

IT之家 7 月 28 日消息，据韩媒 businesskorea 报道，韩国最大电信运营商 SK 电讯在首尔华克山庄酒店举办“全球电信 AI 联盟 CEO 峰会”。

会上，SK 电讯、德国电信、e&（阿联酋电信品牌）、新加坡电信牵头的全球电信 AI 联盟正式成立，并签署了 AI 业务合作商业协议，共同开发基于核心人工智能能力的电信人工智能平台。

IT之家从韩媒获悉，电信人工智能平台将在规划新的人工智能服务方面发挥关键作用，包括未来联合构建大型语言模型（LLM），为各电信公司开发人工智能代理。

值得一提的是，中国的电信运营商已经发布了大模型产品：

中国电信 于 7 月 3 日公布 TeleChat 大模型，支持输出代码、写演讲稿等，其公司研发目标是成为“百亿级 AI 服务商”，产品涵盖 AI 算法、平台、应用、硬件、大模型等。

中国移动 于 7 月 9 日发布发布“九天”人工智能大模型：九天・海算政务大模型和九天・客服大模型。

中国联通于 6 月 28 日发布鸿湖图文大模型，目前拥有 8 亿训练参数和 20 亿训练参数两个版本，可实现以文生图、视频剪辑、以图生图等功能。

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