消息称寒武纪折戟智能驾驶芯片：保留部分员工“善后”，新项目已暂停

继今年 4 月的大裁员之后，AI 芯片第一股寒武纪再被曝出裁员传闻。

新浪科技独家获悉，这次裁员以智能驾驶芯片业务行歌科技为“重灾区”。行歌科技一位前员工透露，该公司软件部分裁员近半，硬件部分只保留少数员工“善后”，且新项目已经暂停，未来或将被放弃。

当下的寒武纪腹背受敌：一面是上市以来连年亏损，六年已累计亏损超 41 亿元；另一面是多家关联公司被列入清单，其中就包括智能驾驶芯片业务行歌科技。

智能驾驶芯片业务折戟？

今年 4 月，寒武纪曾被曝出裁员消息。

在社交平台上，多位寒武纪员工发文称，遭遇寒武纪违规解除，不给年终奖，不同意直接单方解除劳动合同。对此，寒武纪工作人员回应称，公司根据绩效考核结果进行绩效兑现，是通行、常规的管理手段，也是企业持续健康发展的管理举措。根据绩效考核结果协商解除劳动合同并给予 N+1 的补偿金是不违反劳动法规定的。该说法间接承认了裁员一事。

而 7 月，寒武纪开启了第二波裁员。

据知情人士向新浪科技称，此次裁员寒武纪旗下子公司 —— 寒武纪行歌（南京）科技有限公司成了重灾区。寒武纪行歌（南京）科技有限公司在南京、深圳等分公司均进行了裁员。

寒武纪行歌（南京）科技有限公司，即行歌科技，成立于 2021 年，主要从事智能驾驶芯片的研发。2021 年世界人工智能大会期间，寒武纪董事长陈天石正式公布了关于行歌智能驾驶芯片的基本信息，包括算力超过 200TOPS、7nm 制程工艺，以及独立安全岛、成熟软件工具链等。

行歌科技在成立之初，就获得了蔚来、上汽、宁德时代等战投；2022 年，又获得了联想、博世的战略投资。

在 2022 年的世界人工智能大会芯片主题论坛上，董事长陈天石透露，寒武纪行歌在研 3 款自动驾驶芯片，覆盖 L2-L4 级。这 3 款在研芯片分别为：MLU590 是全新一代云端 AI 训练芯片；SD5223 是 L2 + 自动驾驶行泊一体芯片；SD5226 是 L4 高阶自动驾驶多域融合平台 SoC，采用 7nm 制程工艺，符合先进 AI 架构适应算法演进。

不过，含着“金钥匙”出生的行歌科技，却在 2022 年底遭遇了致命打击。

2022 年 12 月，美国商务部再拉实体清单，寒武纪等多家芯片半导体公司被封杀。值得注意的是，寒武纪的多家子公司被列入名单，其中就包括成立不久的行歌科技。

一位刚从行歌科技离职的软件业务员工向新浪科技表示，行歌科技软件人员裁了一半左右，新项目也突然停了，目前看是只准备维护下老的产品。“具体原因也没明确说，估计是因为制裁。”

以寒武纪董事长陈天石规划的 L4 高阶自动驾驶芯片 SD5226 为例，其要采用 7nm 制程工艺，在行歌科技被封杀之下，根本无法流片。在此状况下，行歌科技的前景堪忧，大概率将被放弃。

连亏六年，何时走向盈利

实际上，寒武纪面临的挑战不只是封杀，还有商业化问题。

早期，寒武纪以终端智能处理器 IP 许可为主要的营收入来源，傍上了大客户华为。但尴尬的是，双方的合作在 2019 年迎来变数，华为在自研芯片中开始采用自研的 NPU 处理器。

被问及与寒武纪的合作，华为轮值董事长徐直军曾说，“为什么要构建新架构来支持 AI 芯片，这是基于华为对 AI 的理解，基于端边云对 AI 的需求自然产生的。寒武纪也很好，但无法支持我们的全场景。”

被华为抛弃后，寒武纪也开始发力全场景。

在 IP 授权业务之外，寒武纪先后推出了云端产品线，包括云端智能芯片和加速卡及训练整机产品；边缘产品线，包括边缘智能芯片和加速卡；智能计算集群系统业务。

在寒武纪 2022 年的财报中，IP 授权及软件业务收入已经缩水至 113.79 万元，较上年下滑 83.44%；云端产品线以及智能计算集群系统成为主要的营收支撑。

不过，2022 年寒武纪的最大营收入来源智能计算集群系统收入仅同比增长 0.64%，寒武纪迫切需要再次开源。

这也是寒武纪通过行歌科技来切入汽车领域的原因。近年来，汽车行业正在走向电动化、智能化，对智能芯片的需求也快速增长，寒武纪也希望从中分一杯羹。

不过，业务受困加上持续烧钱，寒武纪可能有些扛不住。

新浪科技查询寒武纪年报显示，行歌科技 2021 年没有营收，净亏损 0.3 亿元；2022 年同样没有营收，净亏损扩大至 2.48 亿元。

更可怕的是，寒武纪本身也未走出亏损泥潭。

2022 年度，寒武纪实现营业收入 7.29 亿元，较上年同期仅增长 1.11%；实现净亏损为 12.57 亿元，较上年同期的净亏损 8.24 亿元扩大 4.3 亿元。

寒武纪解释称，亏损扩大主要是因为为确保“云边端”芯片产品及基础系统软件平台的高质量迭代，在竞争激烈的市场中保持技术领先优势，持续加大研发投入。财报显示，寒武纪 2022 年研发投入为 15.23 亿元，是当年营业收入的两倍多，并且同比增长 34.11%。

新浪科技梳理寒武纪历年财报发现，寒武纪常年存在研发投入超过营业收入的情况，这也导致其多个年份的净亏损超过营业收入。从 2017 年至今，寒武纪已经连亏六年，亏损累计超过 41 亿元。

寒武纪面临的挑战，还有行业竞争的加剧。

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