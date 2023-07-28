三星和微软合作，在企业环境下提高使用个人 Galaxy 手机安全

IT之家 7 月 28 日消息，微软和三星近日发布公告，宣布两家工作通过深度合作，在工作环境下提高个人三星 Galaxy 智能手机的安全性，应对移动时代复杂办公挑战。

三星在博文中表示会在现有三星 Galaxy 设备上提供相关的认证支持，配合微软 Intune 增强安全性和灵活性。

三星表示通过合作，不仅可以防止被入侵的设备感染企业网络，而且提高敏感企业数据的访问保护。

微软表示这对于那些希望让员工携带自己的设备（BYOD）工作的高度监管的组织来说是一项突破性的发展。

微软表示这项措施为 Galaxy 智能手机用户提供了机会，让他们能够安全、私密地使用他们喜欢的设备来工作和娱乐，同时仍然赋予他们灵活性和多功能性，以优化他们的工作效率。

三星大部分 Galaxy 手机安装了 Knox 安全软件和服务，配合微软的 Intune 平台方案，可以让员工在公司网络上使用 Galaxy 手机。

IT之家在此附上微软和三星的新闻稿链接，感兴趣的用户可以点击阅读。

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