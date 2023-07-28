微软发布 Win11 Dev 23511 预览版更新：改进 Windows 聚焦

IT之家 7 月 28 日消息，微软今天面向 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了 Win11 Build 23511 预览版更新。

IT之家注：微软在博文中再次预告了 8 月 2 日开始的 Bug Bash 活动，涵盖 Canary、Dev 和 Beta 频道中预览版本，用户可以提交发现的所有新功能问题。

Win11 Build 23511 预览版更新内容：

改进 Windows 聚焦（Windows Spotlight）

微软在经过多轮不同风格的版本测试之后，宣布面向 Dev 频道 Windows Insider 项目成员，推出统一的 Windows 聚焦体验。

新版 Windows 聚焦带来了诸多功能，包括全屏预览壁纸，并提供关于壁纸的更多信息。

用户可以通过右键单击桌面上的 Spotlight 图标，点击进入 Windows 聚焦。

您也可以双击图标直接跳转到 Bing 目标页面，以获取有关每个图像的更多信息。

要立即在您的 PC 上启用 Windows 聚焦，请右键单击桌面并选择“个性化”，然后选择新的 Spotlight 主题。

用户也可以直接启用 Windows 聚焦，方法是转到“设置”>“个性化”>“背景”，然后选择“个性化您的背景”下拉列表下的选项。

优化和调整：

[常规]

系统在检测到摄像头流出现问题（例如无法启动摄像头，或者摄像头处于遮挡关闭状态），会弹出一个对话框，建议启动自动“获取帮助”疑难解答来解决问题。

[Windows Copilot]

已经登录 AAD（即将改为 Microsoft Entra ID）账号的 Dev 频道 Windows Insider，会注意到在该版本中无法再继续使用 Windows Copilot 预览版。

这只是个临时问题。临时解决方案是，用户可以通过组策略编辑器启用，跳转到用户配置 > 管理模板 > Windows 组件 > Windows Copilot 路径下启用。

另外值得注意的是，微软计划在未来的版本更新中，修改该策略的名称。

在未来的 Win11 版本中将默认启用 Windows Copilot 预览版，且添加了对 Bing Chat for Enterprise 的支持。

[开始菜单]

对于使用 AAD 帐户（即将成为 Microsoft Entra ID）登录 Windows 11 Pro 或企业版的用户，当鼠标悬停在“开始”菜单上的“推荐”下的 Word 文档等文件上时，微软将提供更丰富的预览。

微软表示目前处于开发阶段，缩略图将不适用于所有文件，后续将会进一步改善。

在“开始”菜单中的“所有应用程序”下，Windows 11 系统组件现在将显示“系统”标签。这个变化正在开始推出，目前并未向所有 Dev 频道用户开放。

[任务栏和系统托盘]

微软调整了通知图标，如果在没有通知的情况下，铃声图标是空心的，如果存在通知内容，就会显示实心。

[文件管理器]

优化性能，可显著缩短将大量文件发送到回收站的计算阶段时间。

[Snap Layouts]

微软修复了一些导致应用崩溃的问题，再次向 Dev 频道用户推出 Snap Layouts 的推荐功能。

Snap Layouts 中的建议可帮助您更好的将多个应用程序窗口放在一起。将鼠标悬停在应用上的最小化或最大化按钮（或 WIN + Z）上以启动布局框时，您将看到各种布局选项中显示的应用图标，以帮助推荐最佳布局选项。

[设置]

提高了设置应用的稳定性。微软上周禁用了 Build 23506 版本中的新设置主页，现在已经重新开放。

我们开始在“设置”>“蓝牙和设备”>“电话链接”下推出一个新选项，以在 Windows 11 中禁用电话链接。此设置将阻止 Phone Link 与您的移动的设备通信。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。