三星解释为何 Galaxy Watch 放弃支持 iOS：无法给用户一致的体验

IT之家 7 月 27 日消息，三星昨晚推出了三星 Galaxy Watch 6 系列智能手表，但是苹果手机用户却无需过多关注。因为自从 2021 年三星放弃了自己的 Tizen 平台，转而回归 Wear OS 系统，并在 Galaxy Watch 4 及以后的新款智能手表上使用这一系统后，三星的 Galaxy Watch 就不再兼容 iOS 设备，无法与 iPhone 配对。

为什么三星突然决定将自己最好的智能手表的功能限制在 Android 设备上呢？TechRadar 在三星发布会上采访了三星全球产品规划总监朴俊浩（Junho Park），他对此做出了如下解释：“我们的目标是：如何给我们的客户提供最好的体验？我们发现，当用户使用 Galaxy Watch 与 iOS 设备配对时，遇到的一些重大限制并不是由手表本身或者核心产品造成的。所以我们认为这两个系统之间还存在很多断层，这就是我们放弃（在 Galaxy Watch 上支持 iOS）的原因之一 —— 我们无法在 Android 和 iOS 上提供相同水平的体验。”

朴俊浩暗示说，三星 Galaxy Watch 的一些限制并不是由“手表本身”造成的。IT之家注意到，不仅是 iOS 设备不能使用 Galaxy Watch 的很多功能，一些安卓设备支持的也并不好，要想充分利用 Galaxy Watch 的功能，用户可能真的需要一款三星 Galaxy 手机。

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