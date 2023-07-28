微软发布 Win11 Canary 25915 预览版更新：新版 Outlook 成默认邮件应用

IT之家 7 月 28 日消息，微软今天面向 Canary 频道的 Windows Insider 项目成员，推送了 Win11 Build 25915 预览版更新。

IT之家注：微软在博文中再次预告了 8 月 2 日开始的 Bug Bash 活动，涵盖 Canary、Dev 和 Beta 频道中预览版本，用户可以提交发现的所有新功能问题。

Win11 Build 25915 预览版更新内容如下：

整合 Dev 频道的新功能：

Win11 Build 25915 预览版整合了 Dev 频道的诸多功能，例如文件管理器中的新主页、支持 Passkey、任务栏的永不合并功能等等。

新版 Outlook for Windows 成为默认电子邮件应用

微软宣布自该版本开始，Outlook for Windows Preview 成为 Win11 系统的默认电子邮件应用程序。

微软表示在新版应用中，可以整合个人和生活电子邮件账号，可以方便地管理日历和联系人。

改进和优化

[图形]

微软改进了刷新率逻辑，取决于每个显示器的刷新率和屏幕上显示的内容，允许在不同的显示器上使用不同的刷新率。这将有助于大多数依赖于刷新率的多任务处理，例如同时玩游戏和观看视频。

在选择动态刷新率（DRR）并启用省电模式后，Win11 系统将保持较低的刷新率，直到禁用电池节省程序后才切换到更高的刷新率。

修复：

修复华硕主板电脑无法安装最新 Win11 Canary 预览版的问题。

以太网连接的设备在升级到该版本之后，不再出现网络连接丢失问题。

相关阅读：

《微软：华硕主板电脑无法安装最新的 Win11 Canary 预览版 25905》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。