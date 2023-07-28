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首页 > 智能时代>人工智能

回应马斯克唱衰：Stack Overflow 正式推出旗下 OverflowAI 代码工具

2023/7/28 10:53:37 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 28 日消息，Stack Overflow 是一个由 StackExchange 运营的知名软件开发者论坛，用户可以在上面提问和回答各种编程问题，但近来该平台的使用人数正在逐渐下滑，乃至被马斯克嘲讽“该平台将被被 LLM 杀死了”（IT之家注：LLM 即“大型语言模型”的缩写）。

面对马斯克的评价，Stack Overflow 没有作出任何语言回应，但该平台日前悄然“官宣了”旗下的 OverflowAI

▲ 图源 Stack Overflow 平台

据悉，OverflowAI 并非“单一产品”，而是由多个 AI 工具合集构成而成，用户能够使用这些工具，针对性地实现相关应用。

OverflowAI 企业版本配备了 OverflowAI Visual Studio Code 扩展插件，Stack Overflow 平台宣称，该扩展插件可以轻松帮助开发者和企业找到并使用所需的信息，同时为 Stack Overflow for Teams 提供“企业级”的帮助。

但 Stack Overflow 同时宣称，OverflowAI 不会取代 Stack Overflow 社区，而是“作为社区的补充”

该模型使用自然语言处理（NLP）的查询，产生高度准确的生成结果，并基于 Stack Overflow 公共知识库的语料库进行了训练。

Stack Overflow 首席执行官 Prashanth Chandrasekar 表示，OverflowAI 能够补足社区问答时的不足，同时能够“一对一”地帮助开发者开发代码，让开发者能够相对更自由地根据具体问题具体调整代码，便于用户使用

以下是 OverflowAI 企业版所提供的内容：

  • OverflowAI 企业知识架构：借助 OverflowAI，Stack Overflow for Teams 企业平台开发者将能够利用现有的、准确且可信的内容在几分钟内策划和构建知识库。

  • AI 工具将创建带有易于分析的结构初稿，并向企业平台开发者推荐常见的问题和答案（FAQ），使开发者能够通过 AI 提出的不同问题，从多方面完善知识库，以供第三方用户了解学习。

  • OverflowAI 增强型搜索：Stack Overflow for Teams 企业平台开发者可以一键从 Stack Overflow、Confluence 和 GitHub 等平台中搜索到需要的结果，Stack Overflow 表示，数据源将会随着时间的推移逐渐添加。

  • OverflowAIVisualStudioCode 扩展插件：即 Stack Overflow 自家的 AI 代码工具，能够根据企业平台开发者上文总结出可能的后续，为开发者提供如何高效解决问题的个性化摘要。

  • StackPlusOne 聊天机器人：Stack Overflow 的新 StackPlusOne 聊天机器人能够与企业平台开发者对话，该机器人使用将使用所有经过 Stack Overflow 社区验证的来源作为训练数据，Stack Overflow 承诺该机器人具有完整的隐私性，不会造成任何“信息泄露”问题。

而对于 OverflowAI 公共版，Stack Overflow 平台仅对公共平台提供 OverflowAI 搜索功能：

  • OverflowAI 搜索：公共平台开发者将能够使用 GenAI 提供的搜索和提问功能获得即时、可信且准确的问题解决方案。AI 可以对生成的回复进行归因和引用，并能够根据公共平台开发者的需求进一步查询知识库以获得相对“个性化的结果”。

Stack Overflow 表示，以上 OverflowAI 功能将于 8 月作为 Alpha 版发布，感兴趣的小伙伴们可以在此进行注册

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关键词：AI 工具stack overflow

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