回应马斯克唱衰：Stack Overflow 正式推出旗下 OverflowAI 代码工具

IT之家 7 月 28 日消息，Stack Overflow 是一个由 StackExchange 运营的知名软件开发者论坛，用户可以在上面提问和回答各种编程问题，但近来该平台的使用人数正在逐渐下滑，乃至被马斯克嘲讽“该平台将被被 LLM 杀死了”（IT之家注：LLM 即“大型语言模型”的缩写）。

面对马斯克的评价，Stack Overflow 没有作出任何语言回应，但该平台日前悄然“官宣了”旗下的 OverflowAI。

▲ 图源 Stack Overflow 平台

据悉，OverflowAI 并非“单一产品”，而是由多个 AI 工具合集构成而成，用户能够使用这些工具，针对性地实现相关应用。

OverflowAI 企业版本配备了 OverflowAI Visual Studio Code 扩展插件，Stack Overflow 平台宣称，该扩展插件可以轻松帮助开发者和企业找到并使用所需的信息，同时为 Stack Overflow for Teams 提供“企业级”的帮助。

但 Stack Overflow 同时宣称，OverflowAI 不会取代 Stack Overflow 社区，而是“作为社区的补充”。

该模型使用自然语言处理（NLP）的查询，产生高度准确的生成结果，并基于 Stack Overflow 公共知识库的语料库进行了训练。

Stack Overflow 首席执行官 Prashanth Chandrasekar 表示，OverflowAI 能够补足社区问答时的不足，同时能够“一对一”地帮助开发者开发代码，让开发者能够相对更自由地根据具体问题具体调整代码，便于用户使用。

以下是 OverflowAI 企业版所提供的内容：

OverflowAI 企业知识架构：借助 OverflowAI，Stack Overflow for Teams 企业平台开发者将能够利用现有的、准确且可信的内容在几分钟内策划和构建知识库。

AI 工具将创建带有易于分析的结构初稿，并向企业平台开发者推荐常见的问题和答案（FAQ），使开发者能够通过 AI 提出的不同问题，从多方面完善知识库，以供第三方用户了解学习。

OverflowAI 增强型搜索：Stack Overflow for Teams 企业平台开发者可以一键从 Stack Overflow、Confluence 和 GitHub 等平台中搜索到需要的结果，Stack Overflow 表示，数据源将会随着时间的推移逐渐添加。

OverflowAIVisualStudioCode 扩展插件：即 Stack Overflow 自家的 AI 代码工具，能够根据企业平台开发者上文总结出可能的后续，为开发者提供如何高效解决问题的个性化摘要。

StackPlusOne 聊天机器人：Stack Overflow 的新 StackPlusOne 聊天机器人能够与企业平台开发者对话，该机器人使用将使用所有经过 Stack Overflow 社区验证的来源作为训练数据，Stack Overflow 承诺该机器人具有完整的隐私性，不会造成任何“信息泄露”问题。

而对于 OverflowAI 公共版，Stack Overflow 平台仅对公共平台提供 OverflowAI 搜索功能：

OverflowAI 搜索：公共平台开发者将能够使用 GenAI 提供的搜索和提问功能获得即时、可信且准确的问题解决方案。AI 可以对生成的回复进行归因和引用，并能够根据公共平台开发者的需求进一步查询知识库以获得相对“个性化的结果”。

Stack Overflow 表示，以上 OverflowAI 功能将于 8 月作为 Alpha 版发布，感兴趣的小伙伴们可以在此进行注册。

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