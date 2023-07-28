三星 Galaxy Z Flip5 手机 3.4 英寸外屏 Flex Window 初步上手

IT之家 7 月 28 日消息，三星 Galaxy Z Flip 系列在连续 2 年使用 1.9 英寸屏幕之后，在最新推出的 Galaxy Z Flip5 手机上升级到了 3.4 英寸屏幕。

三星将该外屏称为“Flex Window”，是前代的 3.78 倍。该外屏面板采用和背板相同的 Gorilla Glass Victus 2 玻璃保护，并为用户提供了丰富的定制功能。

三星表示通过扩大外屏，用户可以查看天气、控制多媒体播放、关注股市动态等等。

这些小部件不仅美观实用，而且只要捏住封面屏幕即可激活一个新的多小部件视图，就可以一目了然地查看它们。IT之家在此附上详细上手视频如下：

三星还允许用户在外屏上控制 Wi-Fi 和蓝牙，并配有 QWERTY 键盘，可以快速回复用户信息。

Galaxy Z Flip 5 用户还可以自定义向上滑动选项，访问 Samsung Wallet、二维码、优惠券、会员卡、登机牌、健康通行证和数字钥匙等等。

3.4 英寸的 Flex Window 与新的 Flex Mode 铰链完美配合，提供了更好的拍照体验，还可以让用户在不打开设备的情况下查看图片、调整颜色或删除图片。

三星还开发了一种新的 Flipsuit Case，拥有一个可变的 NFC 卡，并利用了新的封面屏幕的大小和功能。这种组合可以让用户将 Flex Window 设计与 Flipsuit Case 相匹配，从而更容易表达自己的风格。

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