博主晒三星 Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5 原型机：多种比例，超多配色

IT之家 7 月 27 日消息，在三星 Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5 折叠屏手机发布之后，博主 @raywongy 晒出了这两款新机的原型机造型，这些设计在与上市机型的竞争中败下阵来。

▲ 图源 @raywongy

▲ 图源 @raywongy

首先来看 Galaxy Z Fold 5 的原型机，三星为这款产品的外屏探索了不同屏幕比例，例如 19.5:9，21:9，22:9 以及 23:9 等等，最终三星选择了 23.1:9 的这一设计，分辨率为 2316 x 904 像素。

▲ 图源 @raywongy

Galaxy Z Flip 5 方面，三星为这款新机测试了多种配色以及饰面，例如亮金色、哑光金色、亮蓝色、深蓝色、亮黑色等等，该博主直言自己并不喜欢这些配色。不过，在上市版本中三星最终还是选择了更时尚的撞色设计。

关于 Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5 的主要规格，此前IT之家已经进行了详细报道。

▲ 图源三星官网

Galaxy Z Fold 5 配备 7.6 英寸 Dynamic AMOLED 2X 内屏，外屏是尺寸为 6.2 英寸，具有 23.1:9 的纵横比。三星 Galaxy Z Fold 5 折叠时厚度为 13.4mm（上代为 14.2mm），展开时厚度为 6.1mm，重量为 253 克（上代为 263 克）。Galaxy Z Fold 5 采用一个全新的铰链设计，可以让其完全闭合，而不会在屏幕之间留下缝隙。

Galaxy Z Fold 5 共有冰萃蓝、宇夜黑、星河白、极地灰、海浪蓝五款配色。

▲ 图源三星官网

Galaxy Z Flip 5 外屏尺寸从上代的 1.9 英寸扩大到 3.4 英寸，引入了新的小部件和多部件视图，内屏是一块 6.7 英寸 Dynamic AMOLED 2X 可折叠显示屏。该机型同样采用了全新的铰链设计，闭合效果更好。

Galaxy Z Flip 5 提供极地灰、冰薄荷、海浪蓝、云影灰、山林绿、冰玫紫、日光黄、星河白等多款配色。

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