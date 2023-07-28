Canalys：2023 年 Q2 中国智能手机市场出货量同比下滑 5%，vivo 份额重回第一

IT之家 7 月 28 日消息，根据市场调查机构 Canalys 公布的最新报告，2023 年第二季度，中国智能手机市场出货量约 6430 万台，跌幅收窄至 5%。

主要品牌方面：

vivo 以 18% 的市场份额重新回到第一，出货量约为 1140 万部；

OPPO（含一加）以 18% 的份额排名第二，出货量约为 1140 万部；

苹果以 1040 万部的出货位居第三，是榜单前五名中唯一年增长率为正的厂商；

荣耀以 1030 万部的出货紧跟其后，占据 10.3% 的市场份额；

小米以 860 万部的出货量排名第五，市场份额为 8.6%。

需要注意的是，该榜单数据采用四舍五入算法，非精确数字，所以出现了两家厂商市场份额的百分比一致但排名不一致的情况。

‎Canalys 分析师刘艺璇（Amber Liu）表示：“消费者愈发愿意为高品质的产品买单。中国智能手机市场的均价自去年以来已超 450 美金，并且有希望在接下来的几个季度继续爬升。苹果和华为凭借着旗舰产品实现了令人瞩目的同比增长，彰显出稳固和持续的高端需求。受益于产品升级的厂商正被激励着在产品创新端加大投入以引领科技潮流。最近发布的折叠屏手机诸如荣耀 Magic V2、vivo X Fold2 以及华为 Mate X3 都点燃了渠道和消费者对新形态、新用例的热情。”

据IT之家此前报道，Canalys 报告还显示，2023 年第二季度全球智能手机市场出货量同比下降 10%，达 2.58 亿部，市场衰退有所放缓。三星以 21% 的市场份额（5300 万部）保持领先地位，而苹果以 17% 的市场份额位居第二，中国厂商小米、OPPO、传音排名榜单三到五位。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。