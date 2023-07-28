小米之家指定门店 7 万支雪糕免费送，7 月 28 日-8 月 6 日

感谢IT之家网友 缪尔赛思 的线索投递！
IT之家 7 月 28 日消息，小米智能生态宣布，7 月 28 日-8 月 6 日，小米之家全国 1400 + 家门店，免费派送 70000 多支雪糕。
IT之家附领取要求：进入指定活动门店，加入门店微信群，每个米 ID 可领取雪糕一支。关注小米之家微信公众号，回复“雪糕派对”即可查询活动门店。
同时，多款米家冰箱都有不同程度的折扣，部分产品价格如下：
米家冰箱 十字对开门 430L 墨羽岩：1999 元（原价 2399 元）
米家冰箱对开门 610L 墨羽岩：2299 元（原价 2799 元）
米家三门冰箱 215L 银色：929 元（原价 1499 元）
米家双门冰箱 185L 银色：829 元（原价 1299 元）
米家冰箱 对开门 456L 墨羽岩：1899 元（原价 2099 元）
米家冰箱无霜三门 216L 铂银：1499 元（原价 1699 元）
米家冰柜 203L：849 元（原价 929 元）
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。