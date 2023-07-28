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小米之家指定门店 7 万支雪糕免费送，7 月 28 日-8 月 6 日

2023/7/28 15:55:44 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 缪尔赛思 的线索投递！

IT之家 7 月 28 日消息，小米智能生态宣布，7 月 28 日-8 月 6 日，小米之家全国 1400 + 家门店，免费派送 70000 多支雪糕

IT之家附领取要求：进入指定活动门店，加入门店微信群，每个米 ID 可领取雪糕一支。关注小米之家微信公众号，回复“雪糕派对”即可查询活动门店。

同时，多款米家冰箱都有不同程度的折扣，部分产品价格如下：

  • 米家冰箱 十字对开门 430L 墨羽岩：1999 元（原价 2399 元）

  • 米家冰箱对开门 610L 墨羽岩：2299 元（原价 2799 元）

  • 米家三门冰箱 215L 银色：929 元（原价 1499 元）

  • 米家双门冰箱 185L 银色：829 元（原价 1299 元）

  • 米家冰箱 对开门 456L 墨羽岩：1899 元（原价 2099 元）

  • 米家冰箱无霜三门 216L 铂银：1499 元（原价 1699 元）

  • 米家冰柜 203L：849 元（原价 929 元）

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关键词：小米冰箱米家

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