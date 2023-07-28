苹果加码“序列化”方案：未匹配 iPad Pro 屏幕不支持 Apple Pencil

IT之家 7 月 28 日消息，根据 Forbes 报道，iPad Pro 用户出现碎屏之后，如果选择不通过官方认证渠道更换，那么后续不再支持 Apple Pencil 交互。

一位维修专家表示，苹果正为产品零件添加软件限制，不仅加大第三方维修难度，而且还提高了用户维修成本。

IT之家注：苹果正在加码“序列化”（serialization）方案，确保更换产品零件的匹配。

例如用户想要更换 iPhone 14 的电池，每块电池都配有唯一的序列号，苹果会使用专用软件同步电池序列号。

如果检测到使用第三方电池，即便是苹果正品，也会禁用电池健康计量。

iCorrect.co.uk 网站的创始人、维修专家里基・帕内萨（Ricky Panesar）表示，苹果目前已经将“序列化”方案扩展到 第五代和第六代 12.9 英寸 iPad Pro 上，以及第三和第四代 11 英寸 iPad 上。

帕内萨尝试将 iPad 屏幕换成另一台 iPad 的屏幕之后，Apple Pencil 无法正常响应输出直线。

他表示他们有一个位于屏幕上的存储芯片，编程为只有在屏幕连接到原始逻辑板时才允许 Apple Pencil 正常工作。这意味着使用其他苹果设备的第三方维修店现在不得不直接从苹果订购更换零件。

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