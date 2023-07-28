AMD RX 7900GRE 显卡发布：80CU + 16GB 显存，5299 元

IT之家 7 月 28 日消息，AMD 今日发布 RX 7900GRE 显卡，其采用 80CU 规格 GPU 与 16GB 显存，公版售价 5299 元。

IT之家整理 RX 7900GRE 规格如下：

这款显卡采用了 80CU 计算单元，拥有 5120 流处理器，加速频率最高可达 2245 MHz，拥有 80 个光线加速器，单精度计算性能为 46 TFLOPs，板卡功耗为 260 W。显存为 16GB 256bit GDDR6，无限缓存容量为 64MB。

作为对比，RX 7900 XT 采用了 84CU 计算单元，拥有 5376 流处理器，加速频率最高可达 2400 MHz，拥有 84 个光线加速器，单精度计算性能为 52 TFLOPs，板卡功耗为 315 W。显存为 20GB GDDR6，无限缓存容量为 80MB。

AMD RX 7900GRE 显卡 7 月 28 日发售，售价 5299 元起。

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