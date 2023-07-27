消息称英伟达新一代“Ada-next” 旗舰显卡支持 512bit 位宽显存

IT之家 7 月 27 日消息，爆料人 Kopite7kimi 今日放出有关英伟达新一代显卡“Ada-next”的消息，称其旗舰游戏型号将支持 512bit 位宽的显存。

当前，英伟达的旗舰游戏显卡为 RTX 4090，其显存位宽为 384bit。

据 WccfTech 报道，自 2009 年英伟达发布 GeForce GTX 285 显卡以来，英伟达的 GeForce 游戏显卡系列还没有提供过 384 bit 以上的显存配置。采用 384bit 位宽的 RTX 4090 和 RTX 6000 Ada 采用了 24 GB 和 48 GB 显存。未来，英伟达新一代旗舰游戏卡和工作站显卡借助 512bit 位宽可轻松实现 32GB 和 64GB 显存，如果用上最新的 24Gb（3GB）GDDR7 显存颗粒，显存容量甚至可达 48GB 和 96GB。

三星日前已经宣布其 GDDR7 显存可达 32 Gbps 速度，配合 512bit 位宽即可实现 2 TB / s 的带宽。

据IT之家此前报道，消息称英伟达 Ada-Next 旗舰游戏 GPU 预计将于 2025 年某个时候上市。

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