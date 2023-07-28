丰田汽车 2023 上半年全球销量增长 5.1%，中国市场下滑 2.8%

IT之家 7 月 28 日消息，丰田汽车今日发布了 2023 年上半年产销报告，包括大发工业和日野汽车在内的集团全球销量为 5419841 辆，同比增 5.5%；全球产量为 5627437 辆，同比增 10.3%，创历史新高。

单从丰田汽车来看，该公司上半年在全球销售了约 490 万辆汽车，其中包括豪华雷克萨斯品牌的汽车，而 2022 年同期销量约为 470 万辆，同比增长 5.1%。

丰田汽车在日本的销量同比增长 33.2% 至 878215 辆，而在美国销量下降 0.7% 至略高于 100 万辆，亚洲销量下降 0.5% 至约 150 万辆。

2023 年 6 月份，受益于美国和欧洲等主要市场对混合动力汽车等电动汽车的需求不断增长，丰田汽车全球销量增长 10%，达到 898947 辆。

不过IT之家从公告中发现，丰田汽车 6 月份在中国市场销量出现三个月来首次月度下滑，同比下降 12.8% 至 174548 辆。1 月至 6 月中国市场销量下降 2.8%。

丰田 6 月混合动力汽车全球销量同比增长 37.6% 至 292131 辆，占全球丰田汽车总销量的近三分之一。

6 月份，丰田在全球销售了 10191 辆纯电动汽车（包括雷克萨斯品牌），其中约 5000 辆是在中国市场销售的。2023 年上半年丰田纯电动汽车的总销量达到 46171 辆。

另据共同社报道，丰田汽车公司 7 月 26 日发布消息称，全面启动面向因个人原因离职的前员工的再次雇用。丰田把离职后积累了经验的前员工视为宝贵人才，通过专用 App 等维持联系。对于有意者，将在实施入职考试的基础上录用。

丰田为了转型成为涉足整个出行服务的公司，一直在推进获取各种各样的人才。在 2021 年度入职的综合职位录用中，丰田时隔 30 年恢复招聘高中毕业生。在招聘有工作经验的人士方面，也导入了由员工介绍的“内推”方式等。

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