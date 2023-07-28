苹果发布 Safari 浏览器技术预览版 175 更新

IT之家 7 月 28 日消息，苹果今天更新了 Safari 浏览器技术预览版，最新版本号升至 175，主要修复了存在于辅助功能、CSS、Editing、媒体、Web API 和 Web Inspector 中的错误，并改进其性能。

本次更新中的内容将整合到 Safari 17 版本中，适用于 macOS Sonoma 系统版本。

Safari 最新技术预览版支持多账号系统，可以创建独立的账号，分隔访问历史、收藏夹、网页应用等，并增强了隐私浏览模式。

afari 技术预览版 175 浏览器进一步增强了 Feature Flags 功能，该功能上线后将取代开发菜单的实验功能部分。

它允许用户搜索特定功能。Feature Flags 有“稳定”、“可测试”、“预览”或“开发人员”等状态，现在可以按主题组织。

此外 Safari 最新技术预览版还重新设计了开始菜单，支持识别视频和图片中的文本内容、支持 HEIC 和 JPEG XL 图片格式等等。

Safari 最新技术预览版兼容 macOS Ventura 和 macOS Sonoma 系统，IT之家在此附上 Safari 技术预览版的完整版本说明链接，感兴趣的用户可以点击阅读。

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