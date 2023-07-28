瑞银：预计 2022-2027 年间，AI 需求复合年增长率为 61%

IT之家 7 月 28 日消息，金融投资机构瑞银集团日前发布了一则分析报告，报告中，瑞银集团上调了对人工智能终端需求的长期预测值，从 2020 年至 2025 年 20% 的复合年增长率（CAGR）上调至 2022 年至 2027 年的 61% 复合年增长率。

▲ 图源 瑞银集团

报告称，从今年初开始计算，全球科技股票总市值至今同比增长 6 万亿美元（IT之家注：约 42.93 万亿元人民币），其中人工智能相关股票占总市值中大约 2 万亿美元（约 14.31 万亿元人民币）。

瑞银集团表示：“鉴于明确的用例和坚实的长期可见性，我们认为人工智能不是泡沫，但建议投资者考虑具有‘明确商用落地’计划的公司。”

瑞银集团同时指出，人工智能领域主要由基础设施层、应用和数据模型层组成。该集团表示，打造一个 AI 系统需要训练庞大的数据集，目前大部分与 AI 相关的支出都集中在基础设施层。但从中长期来看，AI 实际能起到的作用（应用和模型部分）才是令企业脱颖而出的主导力量，预计人工智能市场未来将从以半导体和硬件为中心的基础设施层，扩展到以软件和互联网为基础的应用和数据模型层。

瑞银预测，全球人工智能需求将从 2022 年的 280 亿美元（约 2000.32 亿人民币）增长到 2027 年的 3000 亿美元（约 21464.1 亿美元），预计人工智能成为全球科技中增长最快的领域之一。而到了 2027 年，人工智能应用和模型领域将实现 1700 亿美元（12152.99 亿元人民币）的收入，复合年增长率为 139%，而半导体和以硬件为中心的基础设施领域的收入为 1300 亿美元（约 9301.11 亿元人民币），复合年增长率为 38%。

鉴于估值较高，我们正看好人工智能板块。与此同时，我们认为软件类股票的风险回报也颇具吸引力，当前软件股票处于有利位置，可以与不断扩大的人工智能需求相整合。例如微软 Copilot AI 与办公自动化软件的整合、OpenAI 结合大数据分析需求、以及 Adobe 人工智能与旗下图像 / 视频软件的整合等，这些方案都将为科技市场带来重大机遇。

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