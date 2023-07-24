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首页 > 智能时代>人工智能

研究人员：未来 AI 有望“拥有情感”，可助力相关医疗硬件产业发展

2023/7/24 18:22:29 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 24 日消息，知名 AI 研究员 Geoffrey Hinton 在离开谷歌后致力于人工智能相关产业研究中。

最近，在伦敦国王学院的一次演讲中，Geoffrey Hinton 阐述了关于“人工智能情绪”的相关研究，他认为未来的人工智能系统有望拥有情感能力。

▲ 图源 Pexels

Geoffrey Hinton 表示，当前 AI 实际上已经可以基于用户描述的具体场景来生成该场景下可能的“心情”总结词，而未来的人工智能系统有望更进一步，能够即时感知身边的环境，并从中提炼出影响机器人“思维”的关键词，进而给出“感情回复”

但 Geoffrey Hinton 同时表示，这种“情感能力”更多只是“展示用途”，机器人只会“生成情感”，做出“基于习惯的情感动作”，AI 并不会像真人一样，自主产生、变换、调控自身情感，因此也不用担心未来的 AI 将会厌倦人类的“奴役”，揭竿而起

Geoffrey Hinton 认为，未来的“情感 AI”技术有望用于心理诊疗类 AI 硬件中（IT之家注：类似索尼曾经推出的机器狗），用户可以与这些硬件进行即时互动，并收到具有真实感的正面反馈，从而产生心理治愈效果，因此 Geoffrey Hinton 认为，该 AI 技术未来有望在医疗场景中投用。

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关键词：人工智能AI心理

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