马斯克：应用户要求推特（X）将保留浅色模式，但默认暗黑且删除暗淡

IT之家 7 月 28 日消息，今日上午，IT之家报道了马斯克昨日宣布将把推特改成“仅提供暗黑模式”的消息。而晚些时候，事情已经有了变化。

马斯克在回复推文时宣布，“有很多用户要求保留浅色模式。我们同意了，但是默认模式将仍是暗黑模式，同时将删除‘暗淡模式’。”

目前该平台提供浅色和深色（夜间）模式，深色模式下有“暗淡”和“暗黑”两种模式可选。“暗淡”模式虽然也是黑色的，但背景会变成深蓝色而不是全黑。按照昨天马斯克的说法，改动后暗黑模式将成为默认且唯一可用的主题。

不过，也有部分用户向马斯克反馈说，不希望暗淡模式消失，因为在白天启用暗黑模式的情况下阅读文本会更加困难。更有网友呼吁马斯克在推特上开启投票，希望在得到反馈之后再作出最终决定。

此外，曾睡在推特公司但最终被炒的女高管 Esther Crawford 发布了一段 14 分钟的视频，讲述了她在马斯克接任公司后的经历，她在视频中阐述了对于马斯克的看法，认为马斯克在领导力方面“缺乏同理心，只凭直觉做事”。

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