不止特斯拉，外媒测试 61 款车型发现丰田、Lucid 等均存在虚标续航现象

IT之家 7 月 28 日消息，今天早上IT之家曾报道，外媒发现特斯拉汽车存在“虚标续航”现象，而美国汽车网站 Edmunds 日前对 61 款电动汽车车型进行了续航里程测试，涵盖奔驰、宝马、福特、丰田、吉利旗下极星、大众、雪佛兰、保时捷、奥迪、马自达等众多汽车品牌。

▲ 图源 美国汽车网站 Edmund

据悉，测试结果显示，绝大多数电动汽车的里程都与官方宣称相符，部分实车续航实际超过官方宣称的续航。

例如，吉利旗下新能源品牌极星的“2022 款极星 2 单电机长续航版”汽车宣称的续航为 270 英里 （约 434.52 公里），但实际测试达到了 289 英里（约 465.1 公里）、2022 款马自达 MX-30 宣称的续航为 100 英里 （约 160.93 公里），实际测试达到了 114 英里（约 183.47 公里）。

不过在测试中，依然有部分车企产品出现了“实际续航比官方宣称低”的现象，例如特斯拉汽车 5 款车型 8 个版本的实际续航里程都没有达到官方所宣传的指标，据悉这些汽车是：

2021 款 Model 3 长续航版、

2021 款 Model S Plaid、

2020 款 Model S 高性能版、

2021 款 Model Y 长续航版、

2020 款 Model X 长续航版、

2020 款 Model Y 高性能版、

2018 款 Model 3 高性能版、

2020 款 Model 3 标准续航增强版。

除特斯拉之外，其他不达标的电动汽车还有电动汽车创业公司 Lucid 的“2022 款 Air Dream Range”、“2022 款 Lucid Air Grand Touring (19 寸轮毂）”、丰田的“2023 款 bZ4X Limited FWD”。

不过特斯拉日前对 Edmunds 的测试提出了异议，认为 Edmunds 没有考虑到其续航“安全缓冲区”所提供的额外里程。于是 Edmunds 按照特斯拉的要求 （等到里程表提示电池耗尽） 展开了进一步测试。结果发现，在 6 种接受测试的车型版本中，依然只有 2 种车型达到了他们所宣称的续航里程。

Edmunds 汽车测试主管 Jonathan Elfalan 表示，Edmunds 随后又按照自主标准方法对特斯拉汽车的续航里程展开了测试，但是截至今年 7 月，没有一款特斯拉汽车能够达到他们所宣称的续航里程。

“特斯拉非常善于利用规则，在美国环保署的测试中把某些对他们有利的点发挥到最大”，Jonathan Elfalan 表示，“但特斯拉的这种做法可能会歪曲客户对汽车的体验。”

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