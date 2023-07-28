丰田拟出售约 2500 亿日元 KDDI 股份，为汽车电气化筹措资金

IT之家 7 月 28 日消息，据日经新闻报道，丰田汽车已计划将其持有的日本电信运营商 KDDI 股份中的约五分之一进行出售，以换取近 2500 亿日元（IT之家备注：当前约 128 亿元人民币）的资金。

▲ 图源 Pixabay

报道称，丰田是 KDDI 的大股东，曾出资 KDDI 前身之一的日本移动通信（IDO）。丰田此次出售股份的决定，是为了出售资产效率较低的政策持有股份，为电动汽车等汽车电气化转型提供资金，这也是丰田首次出售 KDDI 的股份。

IT之家此前报道，丰田汽车今日发布了 2023 年上半年产销报告，包括大发工业和日野汽车在内的集团全球销量为 5419841 辆，同比增 5.5%；全球产量为 5627437 辆，同比增 10.3%，创历史新高。

不过，丰田汽车 6 月份在中国市场销量出现三个月来首次月度下滑，同比下降 12.8% 至 174548 辆。1 月至 6 月中国市场销量下降 2.8%。

此外，6 月份丰田在全球销售了 10191 辆纯电动汽车（包括雷克萨斯品牌），其中约 5000 辆是在中国市场销售的。2023 年上半年丰田纯电动汽车的总销量达到 46171 辆。

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