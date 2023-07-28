抖音更新《网络暴力信息治理规范》，明确禁止“使用侮辱歧视性的恶意言辞攻击他人”

IT之家 7 月 28 日消息，抖音日前根据《网络信息内容生态治理规定》《抖音社区自律公约》等相关法律法规和平台规则，更新了对网络暴力信息的治理规范。

新规明确，平台鼓励“友善表达，客观理性发表自身观点，传递善意”，不得“使用侮辱性、歧视性的恶意言辞，攻击、贬损他人”等，具体内容如下：

▲ 图源抖音

首先，抖音鼓励用户表达，也希望为每一位用户提供平等友善的交流和互动空间。平台鼓励以下的行为理念：

1、尊重差异，平等对待他人或群体，包容和理解彼此的差异和选择。

2、善意假设，以同理心解读他人的观点和行为，全盘了解真相后再表达观点。

3、友善表达，客观理性发表自身观点，传递善意。

其次，用户不得在平台发布网络暴力信息，也不得教唆、鼓动其他用户发布此类内容或实施相关行为：

1、不得使用侮辱性、歧视性的恶意言辞，攻击、贬损他人外貌、性别、种族、身份、社会地位等个人特征。

2、不得造谣诽谤他人，故意捏造和传播有关他人的虚假事实，损害其名誉和信誉。

3、不得威胁恐吓他人，通过言辞或行动，威胁他人的人身安全、财产安全或社会声誉。

4、不得侵犯他人隐私，出于骚扰和勒索等目的，恶意收集、曝光他人隐私信息。

5、避免发布各类可能对他人造成心理、情感和社会伤害的不良信息，包括但不限于挖苦讽刺、道德绑架、恶意揣测、贬低歧视等。

另外，平台除对网络暴力信息、行为进行处置，还将提供以下技术能力，保护用户权益：

1、面向受害者，提供一键防网暴、互动权限管理等隐私设置能力，帮助其阻断网暴路径。

2、面向受害者，提供一键取证能力，帮助其进行网暴证据留存。

3、 面向所有用户，提供反馈渠道，方便反馈网络暴力信息和行为。

4、 面向疑似施暴者，进行视频、语音等多渠道的警示震慑与教育引导，维护站内氛围。

如果用户所发布的内容违反上述禁止规范，平台将根据用户的违规情形、造成的影响等，限制不当言论内容的传播，并对账号进行处罚，包括但不限于取消投稿权限、关闭互动权限、取消营利权限、抹除账号粉丝、封禁账号等，情节严重者平台还会配合司法机关进行处理。

抖音同时公布数据称，2023 年 7 月至今，抖音共计拦截约 700 万条信息，回查清理 7.8 万条信息，处置账号 4843 个，对 9271 个账号定向发送一键防暴功能提醒弹窗。上述内容管理规范已经开始试运行，并于 2023 年 7 月 27 日起正式生效。

IT之家此前报道，在今年 7 月初，国家互联网信息办公室发布了《网络暴力信息治理规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，征求意见稿提到，网络信息服务提供者应当建立完善网络暴力防护功能，让用户面临网络暴力风险时，能够及时发送系统信息，启动一键防护，抖音此举也可看作是跟进相关功能。

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