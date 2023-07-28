英特尔 CEO 帕特・基辛格：计划在未来制造的每一款产品中都融入 AI

IT之家 7 月 28 日消息，英特尔公司日前公布了 2023 年第二季度业绩财报，财报显示，英特尔二季度营收同比下降 15% 至 129 亿美元（IT之家注：约 922.96 亿元人民币），高于市场预期的 120.2 亿美元（约 859.99 亿元人民币）。
而在财报发布后，英特尔的 CEO Pat Gelsinger（帕特・基辛格）在随之进行的电话会议中表示，英特尔对 AI 持“非常乐观”的态度，并表示英特尔计划“在未来制造的每一款产品中都融入 AI”。
据悉，今年晚些时候，英特尔将发布代号为 Meteor Lake 的下一代芯片，Meteor Lake 是“首款内置神经处理器的消费级芯片”，英特尔表示，该芯片能够胜任一系列机器学习任务，助力未来 AI 发展。
虽然英特尔此前曾暗示，只有高端的 Ultra 芯片将配备 AI 协处理器，但外媒 The Verge 认为，未来英特尔销售的所有产品都会具备硬件级 AI 功能。
外媒表示：“在当下绝大多数用户都需要联网才能接触 AI，这种强制联网的要求并不友好 ，在未来绝大多数 AI 将在用户本地客户端中实时进行，例如当下 Zoom 会议软件中的实时语言翻译，Adobe 在 Photoshop 的 Firefly 实时 AI 图片工具等，对于消费者、开发者和企业而言，运行于本地的客户端效率更高，成本也更低，并且能够避免延迟、隐私泄露等问题。”
考虑到当下英特尔的营收同步走低，而目前 AI 正处于行业风口，因此英特尔 CEO 此举有利于“提升市场预期”。
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