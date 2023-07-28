英特尔 CEO 帕特・基辛格：计划在未来制造的每一款产品中都融入 AI

IT之家 7 月 28 日消息，英特尔公司日前公布了 2023 年第二季度业绩财报，财报显示，英特尔二季度营收同比下降 15% 至 129 亿美元（IT之家注：约 922.96 亿元人民币），高于市场预期的 120.2 亿美元（约 859.99 亿元人民币）。

而在财报发布后，英特尔的 CEO Pat Gelsinger（帕特・基辛格）在随之进行的电话会议中表示，英特尔对 AI 持“非常乐观”的态度，并表示英特尔计划“在未来制造的每一款产品中都融入 AI”。

▲ 图源 The Verge

据悉，今年晚些时候，英特尔将发布代号为 Meteor Lake 的下一代芯片，Meteor Lake 是“首款内置神经处理器的消费级芯片”，英特尔表示，该芯片能够胜任一系列机器学习任务，助力未来 AI 发展。

虽然英特尔此前曾暗示，只有高端的 Ultra 芯片将配备 AI 协处理器，但外媒 The Verge 认为，未来英特尔销售的所有产品都会具备硬件级 AI 功能。

外媒表示：“在当下绝大多数用户都需要联网才能接触 AI，这种强制联网的要求并不友好 ，在未来绝大多数 AI 将在用户本地客户端中实时进行，例如当下 Zoom 会议软件中的实时语言翻译，Adobe 在 Photoshop 的 Firefly 实时 AI 图片工具等，对于消费者、开发者和企业而言，运行于本地的客户端效率更高，成本也更低，并且能够避免延迟、隐私泄露等问题。”

考虑到当下英特尔的营收同步走低，而目前 AI 正处于行业风口，因此英特尔 CEO 此举有利于“提升市场预期”。

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