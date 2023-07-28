首颗“回旋镖陨石”被发现：重 646 克，在太空“旅游”1 万年后重回地球

IT之家 7 月 28 日消息，天文学家近日发现了有史以来首颗“回旋镖陨石”（boomerang meteorite），该石头源自地球，推测 1 万年前在一次小行星撞击中或者火山喷发下从地球上飞出弹射到太空中，随后又返回地球。

这颗陨石名为 NWA 13188，重量为 646 克，法国艾克斯-马赛大学的科学家深入研究后，发现该陨石具备地球岩石的诸多特征。

分析发现该陨石不仅具备地壳和火山岩中发现的成分，而且还存在只有长期暴露在高能宇宙射线后才能出现的元素。

陨石猎人于 2018 年摩洛哥发现了这颗有问题的岩石，科学家将其命名为西北非洲（NWA）。

由 Jérôme Gattacceca 领导的分析确定，岩石具有在地球仪火山岩中发现的“整体玄武安山岩成分”。

Gattacceca 和他的团队在 NWA 13188 中发现了如铍-3，氦-10 和氖-21 等同位素记号。

IT之家翻译 Gattacceca 内容如下：“种种迹象表明 NWA 13188 来自地球，在太空逗留后又重新回到地球”。目前该领域并没有这样的分类，如果这一发现得到证实，NWA 13188 将开创一种回旋镖陨石的类型，一些地质学家将其称之为“陆地陨石”（terrestrial meteorites）。

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