小米新款触控笔 Focus Pen 首次现身蓝牙 SIG 数据库，支持蓝牙 5.1

IT之家 7 月 28 日消息，据外媒 thetechoutlook 报道，小米在推出了灵感触控笔（第二代）之后，有望再推出一款全新的触控笔。目前这款全新的触控笔已经通过了蓝牙 SIG（蓝牙技术联盟，Bluetooth SIG）认证，并命名为小米 Focus Pen。

从字面意义上看，其 Focus Pen 的命名与小米灵感触控笔的“Smart Pen”形成区隔，但暂时难以猜出这款触控笔将会拥有哪些特性。在 SIG 的认证数据库中，该触控笔的型号为 23089MP43C，将支持 5.1 版本的蓝牙连接。

▲ 图源 thetechoutlook

稍显遗憾的是，关于这款触控笔的其他细节仍未有消息透露。参考小米灵感触控笔（第二代）参数，其长为 160mm，直径 8.8mm，自身重量约为 13 克，配备 40mAh 锂离子电池，支持无线充电，总续航时间为 150 小时。

▲ 图源小米

配置方面，小米灵感触控笔（第二代）配备了 26° 弹性体笔尖，支持 4096 级压感，5g 激活力即可出现笔墨痕迹。笔身配备有两个按键，可实现快速开启小米笔记、切换笔刷、截图等功能。目前，小米灵感触控笔（第二代）适用于小米平板 5/6/6 Pro 等机型。

无独有偶，上月底小米的另一款平板新品小米平板 6 Max 也通过了蓝牙 SIG 认证。IT之家此前报道，小米平板 6 Max 的型号识别为“23078KB5BC”，与小米手机或平板电脑的主要型号相似，型号末尾的“C”表示这种特殊型号很可能只在中国推出。

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