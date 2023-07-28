菜鸟东南亚最大智慧物流枢纽在印尼正式启用，官方称入驻率超 75%

IT之家 7 月 28 日消息，据菜鸟地网公众号今日消息，7 月 27 日，菜鸟印度尼西亚雅加达 cHub 正式启用，这也是菜鸟地网东南亚最大的智慧物流枢纽。

官方介绍称，该项目整体占地面积约 32 公顷，规划有 17 万平米高标仓库。功能上，能满足本地商业、国际贸易的物流供应链需求，并能提供包括数智供应链、IoT 设备、自动化及仓库管理系统等解决方案。

此外，官方还表示在雅加达 cHub 正式启用之前，就已有不少企业表现出兴趣。截至目前，该园区的入驻率已经超过 75%，涵盖中国出海企业、东南亚当地企业及全球化发展的国际企业，如海尔、Lazada、PT Senopati Fujitrans 物流服务公司（Senfu）、PT SGMW 印尼公司（Wuling Indonesia）、韩国 CJ 物流公司、Klog 等。除了在雅加达，菜鸟地网目前还在泰国、越南等地布局 cHub 海外本地仓网。

IT之家此前报道，阿里巴巴 21 日在港交所发布 2023 年财报。财报显示，截至 3 月 31 日的 2023 财年，阿里巴巴国际零售商业营收达 498.73 亿元，同比增长 17%；菜鸟业务营收达 556.81 亿元，同比增长 21%。

7 月 13 日，菜鸟国际宣布达拉斯和芝加哥分拨中心正式启用，加上此前投入运营的洛杉矶、纽约、迈阿密分拨中心，菜鸟美国分拨中心已增至 5 个。

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