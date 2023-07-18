跨国快递提速，菜鸟携手山东港口航运集团开通“中韩日日达”快线

IT之家 7 月 18 日消息，菜鸟国际今日宣布与山东港口航运集团宣布共同开通“中韩日日达”电商海运快线，每周运营 6 班客货船，平均 13 小时抵达平泽港，加速实现中韩国际快递“三日达”的韩国全境覆盖。

菜鸟国际公众号截图

IT之家从菜鸟国际公众号了解到，使用菜鸟海运快线的跨境商家，可享受从“起运港仓库到目的港监管仓”清关的全链路服务，包括舱位一口价、当天订舱、晚进先卸等“多重 VIP 服务”，每个跨境物流环节都做到“无缝衔接”，让中国的电商包裹“最快 3 天”就可送到韩国消费者手中。

图源菜鸟国际公众号

菜鸟国际透露，菜鸟于 2022 年 3 月正式启动位于韩国分拨中心及卡班线路。菜鸟韩国分拨中心内设有自动流水线、小型分拨设备等智能物流设备。与过去相比，预计跨境包裹的整体配送时效节省超 12 小时，且末端运营成本降低超 10% 以上。

图源菜鸟国际公众号

菜鸟国际近期不断在快递领域提速，该公司上周刚刚宣布在美国启用达拉斯和芝加哥分拨中心，加上此前投入运营的洛杉矶、纽约、迈阿密分拨中心，菜鸟美国分拨中心已增至 5 个。菜鸟官方称，美国全国性包裹可实现全境平均 10 天、最快 5-6 日送达，与之前相比提速 40% 以上。

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