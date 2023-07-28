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AMD 将于 2028 年在印度投资 4 亿美元，建设其最大的设计中心

2023/7/28 14:30:19 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 28 日消息，据路透社报道，AMD 首席技术官 Mark Papermaster 在年度半导体会议上宣布，AMD 未来五年将在印度投资约 4 亿美元，并将在班加罗尔科技中心建立其最大的设计中心。

AMD 表示，将于今年年底在班加罗尔开设新的设计中心园区，并在五年内创造 3000 个新的工程职位。

IT之家从路透社获悉，AMD 的新园区占地 55555 平方英尺，使其在印度的办事处数量增加至 10 个，目前在印度已拥有超过 6500 名员工。

虽然入局较晚，但莫迪政府一直在寻求对印度新兴芯片行业的投资。值得一提的是，印度于 2021 年推出了针对芯片行业的 100 亿美元激励计划，但迄今为止没有一家公司能够获得建立制造工厂的许可，而制造工厂是莫迪入局芯片计划的核心。

内部人员表示，芯片财团 ISMC 将以色列芯片制造商 Tower 作为技术合作伙伴，计划在印度投资 30 亿美元的半导体工厂，但由于该公司不断被英特尔收购，该工厂已被搁置。印度预计到 2026 年其半导体市场价值将达到 630 亿美元。

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关键词：AMD印度芯片

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